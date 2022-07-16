За отказ служить в военное время можно получить от трех до пяти лет тюрьмы, - юрист

Уголовный кодекс Украины предусматривает разные типы наказания для уклонистов – военнообязанных и резервистов, что отказываются идти на службу после получения повестки.

Законом об уголовной ответственности предусмотрен ряд статей, которыми закреплены виды правонарушений в сфере обеспечения призыва и мобилизации. В частности, статья 336 УК Украины – уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

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Об этом идет речь в авторской колонке адвоката ЮФ "Ильяшев и партнеры" Владимира Адонина для Фокуса "Мобилизация или суд. Что будет, если военнообязанный отказывается от призыва".

"Наиболее распространена в настоящее время ст. 336 УК Украины – уголовная ответственность за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации (наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет). Для квалификации действий человека по ст. 366 УК Украины следует установить действительный умысел и цель именно в уклонении от призыва во время мобилизации, а также противоправный отказ от прохождения военно-врачебной комиссии", — пишет Владимир Адонин.

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Он отметил: судебная практика довольно быстро сформировалась в этой плоскости и насчитывает десятки приговоров о привлечении к ответственности виновных. Почти во всех случаях "стороны идут на сделку".

"Обычно человеку предлагается заключить соглашение со стороной обвинения (прокурором) о признании виновности. Такое соглашение утверждается приговором. Чаще всего виновное лицо и прокурор в соглашении о признании виновности согласовывают наказание в виде испытательного срока, то есть наказание с испытанием", — отмечает адвокат.

Он объяснил, что часто суд принимает решение освободить осужденного от отбывания назначенного наказания, если он в течение определенного испытательного срока не совершит нового уголовного правонарушения и исполнит возложенные на него обязанности.

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Испытательный срок устанавливается судом продолжительностью от одного года до трех лет. После установления судом испытательного срока на виновное лицо возлагаются определенные обязанности, предусмотренные статьей 76 УК Украины.

На практике на виновное в уклонении от призыва лицо возлагаются следующие обязанности: периодически появляться для регистрации в соответствующее государственное учреждение по пробации; уведомлять это учреждение об изменении места жительства, работы или учебы.

Напомним, замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что в Украине нет необходимости в принудительной мобилизации женщин.

Как сообщал Фокус, действующий в Украине в период военного положения суровый запрет на выезд мужчин призывного возраста породил ряд серых схем пересечения границы.