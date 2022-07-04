"Мобилизация женщин — это фейк": Маляр прокомментировала слух о призыве женщин

По словам замминистра обороны, в Украине сейчас нет необходимости в принудительной мобилизации женщин. Распространившуюся в медиа информацию она назвала фейком.

В Вооруженных силах Украины сегодня нет необходимости в принудительной мобилизации женщин. Об этом у себя в Facebook написала заместитель министра обороны Анна Маляр.

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"По состоянию на данный момент у ВСУ нет нужды в принудительной мобилизации женщин", — в частности, сказала она.

По словам замминистра, распространившаяся в СМИ информация об этом не соответствует действительности.

"В российском медиапространстве в очередной раз запустили фейк о мобилизации женщин в Украине. Этот фейк подхватили у нас. Да, это тема, которая даст много просмотров, но не надо на этом спекулировать во время войны", — прокомментировала Маляр.

Чиновница напомнила, что с 24 февраля в Украине не было ни одного случая принудительной мобилизации женщины. Как, собственно, не было и до этого, подчеркнула она.

Также Маляр отметила, что никаких ограничений на выезд заграницу для женщин из-за мобилизации не было и по состоянию на сейчас не планируется.

Ранее сообщалось, что некоторым женщинам могут запретить выезжать заграницу с 1 октября. Так, согласно указам, женщины, состоящие на воинском учете, не смогут покидать Украину до его окончания.

Отметим, что 29 июня в СНБО опровергли слухи о призыве женщин на войну.