Мобилизация в Украине: в Раде расширяют список тех, кого не будут призывать

Граждане страны потерявшие близких на войне, смогут получить отсрочку от мобилизации в Украине. Соответствующий законопроект приняли в первом чтении.

Верховная Рада поддержала в первом чтении правки в закон о мобилизационной подготовке и мобилизации в Украине. Он предлагает расширить перечень людей, которые не подлежат призыву в армию. В частности, отсрочку году смогут получить украинцы, чьи родные погибли на войне с Россией. Об этом у себя в Telegram-канале рассказал народный депутат Ярослав Железняк.

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Как сообщил нардеп, за законодательную инициативу проголосовало 298 парламентариев. Подготовка ко второму чтению должна пройти по ускоренной процедуре. Все правки должны быть проработаны в течение ближайшей недели.

Мобилизация в Украине — что предлагает новый закон

Согласно законопроекту, военнообязанные женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести "при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также во время обеспечения нацбезопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения" не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации в Украине.

Как уточняется, близкими родственниками считаются муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дедушка, бабушка, а также родные братья и сестры.

Сейчас не подлежат призыву в армию во время мобилизации в Украине те, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения АТО/ООС. Если законопроект примут, то эта норма будет касаться и полномасштабной войны России с Украиной.

Ранее адвокат Владимир Адонин объяснил, что Уголовный кодекс предусматривает разные типы наказания для уклонистов – военнообязанных и резервистов, которые отказываются идти на службу после получения повестки. В настоящее время наиболее распространена ст. 336 УК – уголовная ответственность за уклонение от призыва на военную службу, наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Напомним, замминистра обороны Анна Маляр рассказала, что сейчас нет необходимости в принудительной мобилизации женщин. Распространившуюся в медиа информацию об этом она назвала фейком.