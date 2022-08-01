Викладачі й не тільки. Кого звільняє від мобілізації ухвалений ВРУ законопроєкт

Внесеними до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" змінами депутати розширили коло тих, хто може отримати відстрочку від мобілізації в Україні.

Раніше закон передбачав відстрочку від призову для педагогів і науковців, але у ст. 23 закону йшлося лише про тих, хто отримав вчене звання чи науковий ступінь. Тепер же за допомогою ухвалення проєкту №7352 до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" внесено доповнення. Про це йдеться у статті Фокусу "Педагоги не воюють. Хто з учителів та вчених отримав відстрочку від мобілізації".

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"Цей законопроєкт передбачає розширення кола осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Так, у разі ухвалення законопроєкту №7352, призову не підлягатимуть наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники ", — коментує керівний партнер ЮК "ВОЛХВ" Олександр Навальнєв. Він зазначив, що тепер коло тих, хто не буде призваний на військову службу, враховує:

які не мають вченого звання у зв'язку з відсутністю деяких об'єктивних обставин;

ті, хто працює на посадах доцента та професора, але без вчених звань професора чи доцента;

із вченим званням старшого наукового співробітника;

ті, хто працює на посадах старших викладачів і викладачів без вченого звання та наукового ступеня на основному місці роботи;

ті, хто працює на посадах викладачів після завершення навчання на третьому рівні вищої освіти, але до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD) у зв'язку з різними обставинами.

Юристи пояснили: законопроєкт №7352 хоч і говорить про право на відстрочку, але за фактом стосується скасування мобілізації викладачів і наукових співробітників, яких тепер не призватимуть на військову службу.

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Хоча коло тих, хто не може бути призваний на службу, розширили, юристи кажуть, що це не означає, що всі співробітники організацій і навчальних закладів можуть отримати відстрочку від мобілізації. "Вважаю, що не всі викладачі та керівники кафедр чи лабораторій у вишах можуть бути звільнені від призову на військову службу. Все залежить від того, чи відповідають вони поняттю науковий, науково-педагогічний і педагогічний працівник, чи ні", — каже Марина Семенова, адвокатка АБ "ЮФ "Семенова та Партнери".

Докладно про те, кого та на яких умовах звільняє від призову ухвалений законопроєкт №7352, читайте у статті Фокусу.

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Раніше повідомлялося, що Верховна Рада підтримала в першому читанні правки до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в Україні. Він пропонує розширити перелік людей, які не підлягають призову до армії. Зокрема відстрочку року зможуть отримати українці, чиї рідні загинули на війні з Росією.

Нагадаємо, стаття 336 КК України передбачає кримінальну відповідальність за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації (карається позбавленням волі терміном від трьох до п'яти років).