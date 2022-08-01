Преподаватели и не только. Кого освобождает от мобилизации принятый ВРУ законопроект

Внесенными в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" изменениями депутаты расширили круг тех, кто может получить отсрочку от мобилизации в Украине.

Ранее закон предусматривал отсрочку от призыва для педагогов и ученых, но в ст. 23 закона речь шла только о тех, кто получил ученое звание или научную степень. Теперь же с помощью принятия проекта №7352 в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" внесены дополнения. Об этом идет речь в статье Фокуса "Педагоги не воюют. Кто из учителей и ученых получил отсрочку от мобилизации".

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"Этот законопроект предусматривает расширение круга лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации на особый период. Так, в случае принятия законопроекта №7352, призыву не будут подлежать научные, научно-педагогические и педагогические работники", — комментирует управляющий партнер ЮК "ВОЛХВ" Александр Навальнев. Он отметил, что теперь круг тех, кто не будет призван на военную службу, включает:

не имеющих ученого звания в связи с отсутствием некоторых объективных обстоятельств;

работающих на должностях доцента и профессора, но без ученых званий профессора или доцента;

с ученым званием старшего научного сотрудника;

работающих на должностях старших преподавателей и преподавателей без ученого звания и ученой степени на основном месте работы;

работающих на должностях преподавателей после завершения обучения на третьем уровне высшего образования, но до защиты диссертации на соискание ученой степени доктора философии (PhD) в связи с разными обстоятельствами.

Юристы объяснили: законопроект №7352 хотя и говорит о праве на отсрочку, но по факту касается отмены мобилизации преподавателей и научных сотрудников, которых теперь не будут призывать на военную службу.

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Педагоги не воюют. Кто из учителей и ученых получил отсрочку от мобилизации

Хотя круг тех, кто не может быть призван на службу, расширили, юристы говорят, что это не значит, что абсолютно все сотрудники организаций и учебных учреждений могут получить отсрочку от мобилизации. "Считаю, что не все преподаватели и руководители кафедр или лабораторий в вузах могут быть освобождены от призыва на военную службу. Все зависит от того, соответствуют ли они понятию научный, научно-педагогический и педагогический работник, или нет", — говорит Марина Семенова, адвокат АБ "ЮФ "Семенова и Партнеры".

Подробно о том, кого и на каких условиях освобождает от призыва принятый законопроект №7352, читайте в статье Фокуса.

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Ранее сообщалось, что Верховная Рада поддержала в первом чтении правки в закон о мобилизационной подготовке и мобилизации в Украине. Он предлагает расширить перечень людей, которые не подлежат призыву в армию. В частности, отсрочку году смогут получить украинцы, чьи родные погибли на войне с Россией.

Напомним, статья 336 УК Украины предусматривает уголовную ответственность за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации (наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет).