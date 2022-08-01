Преподаватели и не только. Кого освобождает от мобилизации принятый ВРУ законопроект
Внесенными в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" изменениями депутаты расширили круг тех, кто может получить отсрочку от мобилизации в Украине.
Ранее закон предусматривал отсрочку от призыва для педагогов и ученых, но в ст. 23 закона речь шла только о тех, кто получил ученое звание или научную степень. Теперь же с помощью принятия проекта №7352 в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" внесены дополнения. Об этом идет речь в статье Фокуса "Педагоги не воюют. Кто из учителей и ученых получил отсрочку от мобилизации".
"Этот законопроект предусматривает расширение круга лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации на особый период. Так, в случае принятия законопроекта №7352, призыву не будут подлежать научные, научно-педагогические и педагогические работники", — комментирует управляющий партнер ЮК "ВОЛХВ" Александр Навальнев. Он отметил, что теперь круг тех, кто не будет призван на военную службу, включает:
- не имеющих ученого звания в связи с отсутствием некоторых объективных обстоятельств;
- работающих на должностях доцента и профессора, но без ученых званий профессора или доцента;
- с ученым званием старшего научного сотрудника;
- работающих на должностях старших преподавателей и преподавателей без ученого звания и ученой степени на основном месте работы;
- работающих на должностях преподавателей после завершения обучения на третьем уровне высшего образования, но до защиты диссертации на соискание ученой степени доктора философии (PhD) в связи с разными обстоятельствами.
Юристы объяснили: законопроект №7352 хотя и говорит о праве на отсрочку, но по факту касается отмены мобилизации преподавателей и научных сотрудников, которых теперь не будут призывать на военную службу.Важно
Хотя круг тех, кто не может быть призван на службу, расширили, юристы говорят, что это не значит, что абсолютно все сотрудники организаций и учебных учреждений могут получить отсрочку от мобилизации. "Считаю, что не все преподаватели и руководители кафедр или лабораторий в вузах могут быть освобождены от призыва на военную службу. Все зависит от того, соответствуют ли они понятию научный, научно-педагогический и педагогический работник, или нет", — говорит Марина Семенова, адвокат АБ "ЮФ "Семенова и Партнеры".
Подробно о том, кого и на каких условиях освобождает от призыва принятый законопроект №7352, читайте в статье Фокуса.Важно
Ранее сообщалось, что Верховная Рада поддержала в первом чтении правки в закон о мобилизационной подготовке и мобилизации в Украине. Он предлагает расширить перечень людей, которые не подлежат призыву в армию. В частности, отсрочку году смогут получить украинцы, чьи родные погибли на войне с Россией.
Напомним, статья 336 УК Украины предусматривает уголовную ответственность за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации (наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет).