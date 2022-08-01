Педагоги не воюют. Кто из учителей и ученых получил отсрочку от мобилизации

Верховная Рада 29 июля приняла законопроект №7352, который вносит изменения в закон о мобилизации – предоставляет право на отсрочку преподавателям и научным сотрудникам. Фокус выяснил детали.

Сохранить кадровый научный и преподавательский потенциал – такая цель заявлена в пояснительной записке к проекту закона №7352, который парламент принял 29 июля.

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"Согласно данным Министерства образования и науки Украины, на 1 января 2020 года в высших учебных заведениях работали около 4500 педагогических работников, на которых право на отсрочку от призыва на военную службу при мобилизации не распространяется. При этом для Украины является актуальным вопрос сохранения ее педагогического и научного кадрового потенциала. Одним из важных направлений в восстановлении Украины является развитие инноваций и наукоемких отраслей экономики, что требует соответствующего кадрового обеспечения", — объясняют авторы проекта. Фокус выяснил, что нового вносит принятый законопроект №7352, и кого касается теперь право на отсрочку при мобилизации.

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Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" ранее предусматривал отсрочку от призыва для педагогов и ученых, но в ст. 23 закона речь шла только о тех, кто получил ученое звание или научную степень. Прежняя редакция закона касалась лишь отдельных всех работников вузов и научных сотрудников. Теперь же с помощью принятия проекта №7352 статью 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" дополнили таким абзацем: "Научные, научно-педагогические и педагогические работники, при условии, что они работают в учреждениях и организациях, заведениях высшего, профессионального высшего, профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки".

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"Этот законопроект предусматривает расширение круга лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации на особый период. Так, в случае принятия законопроекта №7352, призыву не будут подлежать научные, научно-педагогические и педагогические работники", — комментирует управляющий партнер ЮК "ВОЛХВ" Александр Навальнев. Он отметил, что теперь круг тех, кто не будет призван на военную службу в Украине, включает:

не имеющих ученого звания в связи с отсутствием некоторых объективных обстоятельств;

работающих на должностях доцента и профессора, но без ученых званий профессора или доцента;

с ученым званием старшего научного сотрудника;

работающих на должностях старших преподавателей и преподавателей без ученого звания и ученой степени на основном месте работы;

работающих на должностях преподавателей после завершения обучения на третьем уровне высшего образования, но до защиты диссертации на соискание ученой степени доктора философии (PhD) в связи с разными обстоятельствами.

Принятый ВРУ законопроект №7352 подтверждает право на отсрочку от мобилизации и тех преподавателей и ученых, у кого есть ученая степень и звание, и тех, у кого их нет

Юристы объяснили: законопроект №7352 хотя и говорит о праве на отсрочку, но по факту касается отмены мобилизации для преподавателей и научных сотрудников, которых теперь не будут призывать на военную службу. Хотя пока закон в силу не вступил – после голосования за проект 29 июля его текст был отправлен на визирование в главный комитет – Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Когда закон появится со всеми необходимыми согласованиями, в частности, с подписью президента, он вступит в силу на следующий день после его опубликования.

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Хотя круг тех, кто не может быть призван на службу, расширили, юристы говорят, что это не значит, что абсолютно все сотрудники организаций и учебных учреждений могут получить отсрочку от мобилизации.

"Считаю, что не все преподаватели и руководители кафедр или лабораторий в вузах могут быть освобождены от призыва на военную службу. Все зависит от того, соответствуют ли они понятию научный, научно-педагогический и педагогический работник, или нет", — говорит Марина Семенова, адвокат АБ "ЮФ "Семенова и Партнеры".

И все же новые изменения в законе обещают многим педагогам, заведующим кафедрами и другим сотрудникам вузов и образовательных, научных учреждений освобождение от военной службы.

[ + – ] Отсрочка от мобилизации в контексте законодательства Украины означает для педагогов и ученых возможность не идти на службу в армию Фото: Pexels

Александр Навальнев уточняет, что, согласно действующему законодательству, научно-педагогическими работниками являются лица, которые по основному месту работы в высших учебных заведениях проводят учебную, методическую, научную (научно-техническую, художественную) и организационную деятельность.

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Педагогические работники — это лица, которые по основному месту работы в высших учебных заведениях ведут учебную, методическую и организационную деятельность.

Научными работниками являются лица, по основному месту работы и в соответствии с трудовым договором (контрактом) профессионально осуществляют научную, научно-техническую или научно-организационную деятельность и имеют соответствующую квалификацию независимо от наличия ученой степени или ученого звания.

"Следовательно, и преподаватели, и руководители кафедр в вузах тоже будут иметь право на отсрочку от мобилизации", — отметил Навальнев.

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Какие документы нужны для отсрочки от призыва

Во время войны в Украине активно работают территориальные центры комплектования, в задачи которых входит набор лиц для пополнения рядов ВСУ. Иными словами, военкоматы вручают повестки, ведут работу по призыву граждан на военную службу. В то же время, центры комплектования могут и не владеть полной информацией о призывнике и его месте работы, а значит, не исключено, что повестки будут вручаться и преподавателям, и ученым, которые, согласно нововведениям, не подлежат призыву. В этом случае, если преподаватели и ученые не идут добровольцами в армию, юристы рекомендуют им запастись необходимыми документами, которые подтвердят их право на отсрочку от мобилизации.

По словам Александра Навальнева, в случае получения повестки о призыве на срочную службу научным/педагогическим работникам, имеющим законные основания по освобождению от призыва, необходимо прибыть на призывной участок и предоставить следующие документы:

заявление о предоставлении отсрочки на имя председателя районной (городской) призывной комиссии в двух экземплярах, один из которых с отметкой о регистрации оставить себе;

письменные доказательства, подтверждающие основания для предоставления отсрочки.

[ + – ] Чтобы подтвердить право на отсрочку от мобилизации, преподаватель должен предоставить в территориальный центр комплектования все необходимые документы Фото: Pexels

"Призывники — педагогические работники, основным местом работы которых являются учреждения общего среднего образования должны предоставить районному (городскому) территориальному центру комплектования и социальной поддержки справку из структурного подразделения образования райгосадминистрации (органа местного самоуправления) о месте работы, должности и загруженности на занимаемой должности и копию документа об образовании и специальности. Призывники, имеющие первую научную степень доктора философии (кандидата наук), доктора искусств, доктора наук, должны подать соответствующий документ о полученной степени и справку от предприятия (учреждения, организации) относительно работы по должности в соответствии с группой специальностей отрасли знаний, по которой присуждена научная степень. Также следует отметить, что научные/педагогические работники, которым предоставлена ​​отсрочка от призыва на срочную военную службу, обязаны ежегодно до 1 октября подавать в районные (городские) территориальные центры комплектования и соцподдержки документы, подтверждающие их право на отсрочку", — отметил Александр Навальнев.

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Адвокат АО Legal Strategi Виолета Монастырская объяснила: если педагог или ученый, работающий в университете, получит повестку, ему нужно взять справку с места работы (по основному месту работы не менее 0,75 ставки) и явиться с ней в территориальный центр комплектования.

"После проверки всех данных в ТЦК будет видно, что вы действительно имеете право на отсрочку. Настаивать или принуждать к призыву педагога или научного работника при наличии всех соответствующих (подтверждающих) документов в ТЦК не имеют права в соответствии с законом", — говорит Виолета Монастырская.

В случае, если получить быстро нужную справку с места работы не получается, Марина Семенова рекомендует также использовать данные из трудовой книжки, которые могут содержаться в электронном кабинете Пенсионного Фонда Украины в разделе "электронная трудовая книжка".

Ну, а если сотрудники ТЦК настаивают на мобилизации преподавателя или научного сотрудника, несмотря на предоставленные данные, юрист советует обратиться к высшему военному руководству или в суд.