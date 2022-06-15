Отсрочка от призыва в ряды ВСУ действует 6 месяцев: кого это касается

Государственные и частные компании могут забронировать тех, кто принесет больше пользы в тылу. Для этого есть специальная процедура, утвердженная КМУ.

Компании могут запросить бронь от мобилизации своих важных работников. Решение часто принимают субъективно, в ручном режиме. Об этом Фокусу рассказала советник TOTUM LF, адвокат, к.ю.н. Яна Михайлюк в колонке "Бронь на период войны. Кто в Украине может получить отсрочку от мобилизации по закону".

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"Сейчас часто в ручном режиме принимают решение о категориях работников, которых можно бронировать. По общему правилу, решение вопроса о бронировании принимают на основании реальной стратегической необходимости деятельности предприятия и непосредственной функции работника на этом предприятии. Так, часто ситуацию оценивают субъективно", — сказала Яна Михайлюк.

По ее словам, часто нет однозначного ответа, в каких случаях решение будет положительным.

Согласно ее данным, чаще всего бронируют тех, кто принимает участие в посевной и водителей.

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Но есть военнообязанные, которых не выйдет забронировать, говорит Михайлюк, — это представители дефицитных военно-учетных специальностей, их перечень Минобороны зафиксировало в письме от 11.03.2022 г. № 220/1469. Это значительная часть ракетных специальностей, а также танковые специальности, специальности боевых машин и бронетранспортеров, часть инженерных и радиотехнических специальностей. Всего 99 специальностей рядового, сержантского и старшинского состава и офицерского состав.

"Поэтому перед подачей предложений по бронированию стоит проверять принадлежность работника к специальностям из списка", — рекомендует юрист.

Она уточнила: бронированию не подлежат военнообязанные, у которых есть отсрочка от призыва на военную службу на период мобилизации, а также призывники и лица, которые не состоят на военном учете.

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Бронь на период войны. Кто в Украине может получить отсрочку от мобилизации по закону

Подробно о том, как оформить бронь для сотрудников, читайте в материале Фокуса.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, как мужчины из Украины нелегально оказываются в Европейском Союзе.