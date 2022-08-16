По причине учебы: освобождает ли закон всех студентов от мобилизации во время войны

Юристы рассказали Фокусу, что закон установил перечень категорий, которые не подлежат призыву во время мобилизации. В числе таких граждан и учащиеся украинских и зарубежных вузов.

Украинское законодательство предусматривает, что студенты не призываются на военную службу, если они учатся на дневной или дуальной форме обучения. При этом, речь идет как о студентах украинских учебных учреждений, так и о студентах иностранных колледжей, университетов, высших школ и прочих образовательных учреждений. Об этом идет речь в статье Фокуса "Студентам – можно. Как выехать за границу учащимся украинских и зарубежных вузов".

Отмечается, что в Украине порядок призыва на военную службу граждан регулируют два ключевых закона:

Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе";

Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

В этих законах перечислены те категории, которые не подлежат призыву во время мобилизации.

"Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" определен перечень лиц, не подлежащих призыву во время мобилизации. Так, согласно абзацу второго части статьи 23 Закона, призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период не подлежат: соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся за дневной или дуальной формами получения образования", — отметила Ярослава Борка, юрист ЮК "Волхв".

Отдельно закон "О воинской обязанности и военной службе" тоже регулирует подход к вопросу мобилизации студентов. В частности, как сообщил Фокусу адвокат ЮФ "Ильяшев и партнеры" Владимир Адонин, частью 8 статьи 17 указанного закона предусмотрено, что отсрочка от призыва на срочную военную службу для получения образования на весь период обучения предоставляется гражданам призывного возраста, которые учатся:

в заведениях общего среднего образования III ступени и профессионального (профессионально-технического) образования с дневной формой обучения. При достижении такими призывниками 21-летнего возраста отсрочка теряет силу;

в учреждениях профессионального высшего образования с дневной формой обучения, в том числе, при получении начального уровня (короткого цикла) и первого (бакалаврского) уровня высшего образования по программам ступенчатой ​​системы образования;

в учреждениях профессионального высшего и/или высшего образования с дневной формой обучения, в том числе, при получении следующей ступени образования;

в заведениях среднего или высшего духовного образования с дневной формой обучения;

в интернатуре, аспирантуре или докторантуре на расстоянии или без отрыва от производства.

"Если студент не желает быть мобилизованным, при получении повестки ему необходимо в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (военкомате) предъявить справку об обучении. В случае, если студент желает проходить службу, он в военкомате напишет заявление о желании быть добровольцем, и его мобилизуют. После чего военкомат направляет сообщения в вуз и учебное заведение автоматически, без заявления студента, предоставляет ему академический отпуск на время прохождения службы", — объяснила адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Катерина Анищенко.

Ранее Фокус писал, что парламент внесенными в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" изменениями расширил круг тех, кто может получить отсрочку от мобилизации в Украине.

Напомним, в июле Верховная Рада поддержала в первом чтении правки в закон о мобилизационной подготовке и мобилизации в Украине. Он предлагает расширить перечень людей, которые не подлежат призыву на воинскую службу.