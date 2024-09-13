Українці можуть мати чималу суму під час перетину кордону: є кілька нюансів

Фізичні особи можуть переміщувати через митний кордон України готівкову валюту на суму, яка не перевищує в еквіваленті 10 тисяч євро.

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Виїжджаючи з країни, людина часто бере з собою практично всі свої фінансові заощадження. Однак, відповідно до чинного законодавства України, сума, яку дозволяється вивозити за кордон, має фіксований ліміт. Про це повідомляють у пресслужбі НБУ.

Фізичні особи мають можливість переміщувати готівкову валюту та банківські метали через митний кордон України без необхідності письмового декларування, якщо сума не перевищує еквівалент 10 тисяч євро.

Отже, на валюту, що не перевищує еквівалент зазначеної суми на одну особу, не потрібно жодних документів. За офіційним курсом євро, станом на 14 вересня, 10 тисяч євро — це 454,5 тисячі гривень.

Варто зазначити, що ліміт за сумою під час виїзду стосується всіх членів сім'ї, включно з неповнолітніми дітьми. Громадяни України можуть перевезти суму, що перевищує 10 тисяч євро в еквіваленті, за умови, що вони задекларують ці кошти.

Згідно з постановою Кабміну, особа має перед виїздом заповнити декларацію транскордонного переміщення. Зразок такого бланку можна роздрукувати самостійно у форматі А4 і зазначити особисті дані, відомості про валютні цінності, походження та мету використання валютних цінностей тощо.

Зазначимо, що раніше Нацбанк анонсував рішення про обмеження P2P-переказів для фізичних осіб. За словами голови НБУ Андрія Пишного, проблема "дропів" несе ризики і для державного бюджету, і для громадян. Річ у тім, що особи, передаючи свої дані та банківські рахунки третім особам, беруть на себе відповідальність за всі операції.

Нагадаємо, з 1 жовтня 2024 року Національний банк України тимчасово на пів року встановлює ліміт у 150 000 грн на місяць для переказів фізичних осіб "з картки на картку" (також відомі як P2P, C2С). Ліміт діє тільки на вихідні перекази за всіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб.