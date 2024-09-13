Украинцы могут иметь немалую сумму при пересечении границы: есть несколько нюансов

Физические лица могут перемещать через таможенную границу Украины наличную валюту на сумму, которая не превышает в эквиваленте 10 тысяч евро.

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При выезде из страны человек зачастую берет с собой практически все свои финансовые сбережения. Однако в соответствии с действующим законодательством Украины, сумма, которую разрешается вывозить за границу, имеет фиксированный лимит. Об этом сообщают в пресс-службе НБУ.

Физические лица имеют возможность перемещать наличную валюту и банковские металлы через таможенную границу Украины без необходимости письменного декларирования, если сумма не превышает эквивалент 10 тысяч евро.

Таким образом, на валюту, не превышающую эквивалент установленной суммы на одно лицо, не требуется никаких документов. По официальному курсу евро, по состоянию на 14 сентября, 10 тысяч евро – это 454,5 тысячи гривен.

Стоит отметить, что лимит по сумме при выезде касается всех членов семьи, включая несовершеннолетних детей. Граждане Украины могут перевезти сумму, превышающую 10 тысяч евро в эквиваленте, при условии, что они задекларируют эти средства.

Согласно постановлению Кабмина, лицо должно перед выездом заполнить декларацию трансграничного перемещения. Образец такого бланка можно распечатать самостоятельно в формате А4 и указать личные данные, сведения о валютных ценностях, происхождение и цель использования валютных ценностей и тому подобное.

Отметим, что ранее Нацбанк анонсировал решение об ограничении P2P-переводов для физических лиц ранее. По словам главы НБУ Андрея Пышного, проблема "дропов" несет риски и для государственного бюджета, и для граждан. Дело в том, что лица, передавая свои данные и банковские счета третьим лицам, берут на себя ответственность за все операции.

Напомним, с 1 октября 2024 года Национальный банк Украины временно на пол года устанавливает лимит в 150 000 грн в месяц для переводов физических лиц "с карты на карту" (также известны как P2P, C2С). Лимит действует только на исходящие переводы по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц.