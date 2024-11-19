У Польщі через любов до малювання прикордонники затримали 6-річну дитину з України

Хлопчик їхав до Великої Британії на 3 дні разом із однолітками і дорослими — вони мали відвідати Лондон в межах екскурсії. Під час перевірки прикордонники виявили, що на одному з листків паспорту дитина ручкою обвела машинку в'їзного штампу.

У понеділок, 18 листопада, стало відомо про новий скандал у Польщі за участю громадян України. За словами правозахисниці та активістки Олени Терещенко, польські прикордонники затримали 6-річного хлопчика. Його звинуватили у підробці паспорта, розповіла правозахисниця і громадська діячка Олена Терещенко.

За її словами, хлопчик їхав до Великої Британії на 3 дні разом із однолітками — вони мали відвідати Лондон в межах екскурсії. Під час перевірки прикордонники виявили, що на одному з листків паспорту дитина ручкою обвела машинку в'їзного штампу.

Через це просто на кордоні у хлопчика конфіскували паспорт з британською візою.

"Претензія польської сторони — ви підробили штамп. Хоча оригінальність даного штампу можна легко перевірити у комп’ютерній системі і у мене в паспорті однаковий. Жодних підстав для конфіскації немає. Штамп не є підробленим, паспорт не є підробленим. Паспорт є власністю України, тим більш з дійсною візою Великої Британії. Його група вже в аеропорту, готується до посадки на літак. Дитина, якій щойно виповнилося 6 років ридає безперервно вже декілька годин", — розповіла Олена Терещенко.

Скандал у Польщі: як вирішилася ситуація на кордоні

Згодом жінка повідомила, що ситуація на польському кордоні вирішилася. Вона розповіла, що польська сторона намагалася дати їм на підпис документ, що хлопчик і батьки добровільно залишили їм паспорт і відпустили українців, але на літак до Лондона вони запізнилися.

"Дитина була у неймовірному розпачі, купили нові квитки, але знов виникли проблеми в аеропорту на паспортному контролі, оскільки на польській митниці позначили листки паспорту червоним кольором та внесли якийсь запис до загальної системи", — розповіла жінка.

Вона додала, що після скандалу в Польщі вони все таки змогли полетіти до Лондона і на британському кордоні навіть попри червоні позначки в паспорті проблем не виникло.

На сайті польської прикордонної служби інцидент з маленьким українцем не коментували.

Нагадаємо, що у Польщі поляки вимагали в українця зізнання у шпигунстві. Для цього його мордували і катували.