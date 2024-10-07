Вимагали зізнатися у шпигунстві на камеру: з'явилися подробиці вбивства українця в Польщі (фото)

Польський фермер вимагав від українця повернення вигаданого боргу, а потім ще й звинуватив у шпигунстві. Українець рішуче заявив, що все це нісенітниці, що розлютило поляка, тож він вирішив змусити його зізнатися силою.

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У Польщі розслідують вбивство заробітчанина з України. Чоловіка закатували до смерті поляки і спалили. Про це пише польське видання fakt.pl.

Вбивство сталося у місцевості Рокіцин під Лемборком (Поморське воєводство) в ніч проти 12 травня. Зараз триває розслідування, спливли нові факти.

Слідство встановило, що того дня 37-річний власник господарства в селі Рокіцин організував вечірку для працівників. Під час застілля він почав звинувачувати свого працівник — українця Миколу С. — в різних речах. Як потім з'ясувала прокуратура, жодні зі звинувачень не були правдою.

Спочатку фермер вимагав від українця повернення вигаданого боргу, а потім ще й звинуватив у шпигунстві. Українець рішуче заявив, що все це нісенітниці, що розлютило поляка, тож він вирішив змусити його зізнатися силою.

Разом із 34-річним спільником, також поляком, вони затягли жертву до стодоли. Там вони почали катувати українця, вибиваючи з нього зізнання молотком та іншими гострими предметами.

Після всього вони облили чоловіка бензином і підпалили. Усе це знімали на відео.

Місце, де вбили українця

Слідство встановило, що поляки поливали українця, навіть коли він горів, ще бензином, а пожежу, яка перекинулася на будівлю, навмисно не гасили, щоб вона знищила сліди злочину.

Рятувальники, які прибули на виклик, знайшли обгоріле тіло.

Тим часом дружина власника господарства спалила диск із записом, на якому були зафіксовані тортури над українцем.

Правоохоронці затримали усю трійку спільників, але згодом жінку випустили під заставу у розмірі 100 тис. злотих.

Тепер, через 5 місяців після вбивства, оприлюднили результати судово-психіатричної експертизи двох основних підозрюваних. Лікарі встановили, що 37- річний фермер усвідомлював свої дії, тож його визнали осудним. Тепер чоловікові загрожує довічне ув'язнення.

Щодо його 34-річного спільника, то лікарі сумніваються у його осудності, тож він пройде ще додаткові обстеження. Йому також загрожує довічне ув'язнення.

Дружина фермера за спроби приховування слідів злочину і ненадання допомоги може сісти на п'ять років. Експертам-інформатикам так і не вдалося відновити записи зі спаленого диска.

Нагадаємо, що 27 вересня повідомлялося, що у Польщі стався ксенофобський напад на хостел з українцями та іншими мігрантами. Постраждали кілька людей, а підприємець залишився без 70 працівників.