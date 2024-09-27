У Польщі "громадський патруль" напав на хостел з українцями: подробиці

Поляки спершу побили грузинів на вулиці, а потім вдерлися до хостелу, де мешкали українці. До поліції звернувся власник фірми, де вони працювали.

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У Польщі стався ксенофобський напад на хостел з українцями та іншими мігрантами. Постраждали кілька людей, а підприємець залишився без 70 працівників. Про це повідомляє видання Yavp.pl.

Інцидент стався у Жирардові Мазовецького воєводства. Тут учасники так званого "громадського патруля" напали на іноземців і побили кількох осіб на тлі національної неприязні.

Неформальна група з кількох десятків людей, які називають себе громадським патрулем, зібралася в центрі Жирардова, щоб пройти містом і продемонструвати своє бачення "захисту польськості".

Під час такої ходи учасники помітили трьох громадян Грузії, які відпочивали на лавці і пили пиво. Неформали заходилися ображати грузинів, а потім їх побили.

Згодом учасники маршу вдерлися до хостелу, в якому проживали українці, азербайджанці і грузини. Нападники увірвалися всередину, побили кількох жителів хостелу, а після цього втекли.

Як розповіли очевидці, "захисники польськості" були без зброї, але били заробітчан усім, що потрапляло під руку, зокрема, стільцями.

Постраждалі заяву до поліції не подавали, але на неформалів поскаржився власник фірми, де працювали мігранти, як тільки дізнався про інцидент із нападом на хостел.

Підприємець стверджує, що напад був скоєний на національному підґрунті, а після побиття всі написали заяви про звільнення і виїхали з Жирардова, а його фірма одномоментно втратила 70 працівників.

Нагадаємо, що в Польщі за трагічних обставин померла 25-річна вагітна українка. Сиротами залишилися троє дітей.