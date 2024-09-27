В Польше "общественный патруль" напал на хостел с украинцами: подробности

Поляки сначала избили грузин на улице, а потом ворвались в хостел, где жили украинцы. В полицию обратился владелец фирмы, где они работали.

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В Польше произошло ксенофобское нападение на хостел с украинцами и другими мигрантами. Пострадали несколько человек, а предприниматель остался без 70 работников. Об этом сообщает издание Yavp.pl.

Инцидент произошел в Жирардове Мазовецкого воеводства. Здесь участники так называемого "общественного патруля" напали на иностранцев и избили нескольких человек на фоне национальной неприязни.

Неформальная группа из нескольких десятков человек, называющих себя общественным патрулем, собралась в центре Жирардова, чтобы пройти по городу и продемонстрировать свое видение "защиты польскости".

Во время такого шествия участники заметили трех граждан Грузии, которые отдыхали на скамейке и пили пиво. Неформалы принялись оскорблять грузин, а затем их избили.

Впоследствии участники марша ворвались в хостел, в котором проживали украинцы, азербайджанцы и грузины. Нападавшие ворвались внутрь, избили нескольких жителей хостела, а после этого скрылись.

Как рассказали очевидцч, "защитники польскости" были без оружия, но били работников всем, что попадало под руку, в частности, стульями.

Пострадавшие заявление в полицию не подавали, но на неформалов пожаловался владелец фирмы, где работали мигранты, как только узнал об инциденте с нападением на хостел.

Предприниматель утверждает, что нападение было совершено на национальной почве, а после избиения работники написали заявления об увольнении и уехали из Жирардова, а его фирма одномоментно потеряла 70 сотрудников.

Напомним, что в Польше при трагических обстоятельствах умерла 25-летняя беременная украинка. Сиротами остались трое детей.