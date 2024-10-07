Требовали признаться в шпионаже на камеру: появились подробности убийства украинца в Польше (фото)

Польский фермер потребовал от украинца возврата вымышленного долга, а потом еще обвинил в шпионаже. Украинец решительно заявил, что все это чушь, что разозлило поляка и он решил заставить его признаться силой.

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В Польше расследуют убийство заробитчанина из Украины. Мужчину замучили до смерти поляки и сожгли. Об этом пишет польское издание fakt.pl.

Убийство произошло в местности Рокицин под Лемборком (Поморское воеводство) в ночь на 12 мая. Сейчас продолжается расследование, и всплыли новые факты.

Следствие установило, что в тот день 37-летний владелец хозяйства в селе Рокицин организовал вечеринку для работников. Во время застолья он начал обвинять работающего у него украинца Николая С. в разных вещах. Как потом выяснила прокуратура, ни одно из обвинений не было правдой.

Сначала фермер требовал от украинца возврата вымышленного долга, а потом еще обвинил в шпионаже. Украинец решительно заявил, что все это чушь, что разозлило поляка и он решил заставить его признаться силой.

Вместе с 34-летним сообщником, также поляком, они затащили жертву в хлев. Там они начали пытать украинца, выбивая из него признание молотком и другими острыми предметами.

После всего они облили его бензином и подожгли. Все это они снимали на видео.

Место, где убили украинца

Следствие установило, что поляки поливали украинца, даже когда он горел, еще бензином, а пожар, который перекинулся на здание, умышленно не тушили, чтобы он уничтожил следы преступления.

Спасатели, прибывшие на вызов, нашли обгоревшее тело.

Тем временем жена владельца хозяйства сожгла диск с записью, на которой были зафиксированы пытки над украинцем.

Правоохранители задержали всю тройку сообщников, но впоследствии женщину выпустили под залог в размере 100 тыс злотых.

Теперь, через 5 месяцев после убийства обнародовали результаты судебно-психиатрической экспертизы двух основных подозреваемых. Врачи установили, что 37-летний фермер осознавал свои действия, поэтому его признали вменяемым. Теперь мужчине грозит пожизненное заключение.

Что касается его 34-летнего сообщника, то врачи сомневаются в его вменяемости, поэтому он пройдет еще дополнительные обследования. Ему также грозит пожизненное заключение.

Жена фермера за попытки сокрытия следов преступления и неоказание помощи может сесть на пять лет. Экспертам-информатикам так и не удалось восстановить записи с сожженного диска.

Напомним, что 27 сентября сообщалось, что в Польше произошло ксенофобское нападение на хостел с украинцами и другими мигрантами. Пострадали несколько человек, а предприниматель остался без 70 работников.