В Польше из-за любви к рисованию пограничники задержали 6-летнего ребенка из Украины

Мальчик ехал в Великобританию на 3 дня вместе со сверстниками и взрослыми — они должны были посетить Лондон в рамках экскурсии. Во время проверки пограничники обнаружили, что на одном из листков паспорта ребенок ручкой обвел машинку въездного штампа.

В понедельник, 18 ноября, стало известно о новом скандале в Польше с участием граждан Украины. По словам правозащитницы и активистки Елены Терещенко, польские пограничники задержали 6-летнего мальчика. Его обвинили в подделке паспорта, рассказала правозащитница и общественный деятель Елена Терещенко.

По ее словам, мальчик ехал в Великобританию на 3 дня вместе со сверстниками — они должны были посетить Лондон в рамках экскурсии. Во время проверки пограничники обнаружили, что на одном из листков паспорта ребенок ручкой обвел машинку въездного штампа.

Из-за этого прямо на границе у мальчика конфисковали паспорт с британской визой.

"Претензия польской стороны — вы подделали штамп. Хотя оригинальность данного штампа можно легко проверить в компьютерной системе и у меня в паспорте одинаковый. Никаких оснований для конфискации нет. Штамп не является поддельным, паспорт не является поддельным. Паспорт является собственностью Украины, тем более с действительной визой Великобритании. Его группа уже в аэропорту, готовится к посадке на самолет. Ребенок, которому только исполнилось 6 лет рыдает непрерывно уже несколько часов", — рассказала Елена Терещенко.

Скандал в Польше: как разрешилась ситуация на границе

Впоследствии женщина сообщила, что ситуация на польской границе разрешилась. Она рассказала, что польская сторона пыталась дать им на подпись документ, что мальчик и родители добровольно оставили им паспорт и отпустили украинцев, но на самолет в Лондон они опоздали.

"Ребенок был в невероятном отчаянии, купили новые билеты, но вновь возникли проблемы в аэропорту на паспортном контроле, поскольку на польской таможне обозначили листки паспорта красным цветом и внесли какую-то запись в общую систему", — рассказала женщина.

Она добавила, что после скандала в Польше они все же смогли улететь в Лондон и на британской границе даже несмотря на красные отметки в паспорте проблем не возникло.

На сайте польской пограничной службы инцидент с маленьким украинцем не комментировали.

Напомним, что в Польше поляки требовали у украинца признания в шпионаже. Для этого его пытали и пытали.