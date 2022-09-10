За время военного положения из Украины пытались уехать 8 тысяч уклонистов, – Госпогранслужба

Более 5 тысяч из них пробовали незаконно выехать за пределы страны вне пунктов пропуска. Еще 245 военнообязанных мужчин хотели подкупить пограничников.

За время полномасштабной войны в Украине из страны пытались незаконно выехать более 8 тыс. военнообязанных мужчин. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

"С начала военного положения пограничники задержали за попытку незаконного пересечения границы более 8 тысяч уклонистов", – в частности, говорится в публикации ГПСУ.

Как уточняется, 5,6 тыс. из них пробовали пересечь государственную границу за пределами пунктов пропуска.

Еще 245 людей, начиная с 24 февраля этого года, хотели подкупить пограничников, предлагая им денежное вознаграждение за незаконное пересечение пунктов пропуска на общую сумму более 3,8 млн грн.

Напомним, в ГПСУ назвали самых частых возмутителей спокойствия на границе. По словам пограничников, чаще всего порядок пересечения границы нарушают уклонисты, которые пытаются незаконно покинуть территорию Украины.

Ранее Фокус писал о том, что на границе с Польшей задержали двух уклонистов, которые "играли в прятки" с пограничниками. Один из них притворялся "невидимкой", другой прятался под сиденьем.