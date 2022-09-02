"Играл в прятки и проиграл": на границе с Польшей задержали уклонистов, – МВД

Пограничники в пункте пропуска "Шегини" задержали мужчин, собиравшихся незаконно выехать в соседнюю страну. Один из них притворялся "невидимкой", другой прятался под сиденьем.

Пограничники Львовского отряда задержали в пункте пропуска "Шегини" двух уклонистов, собиравшихся незаконно выехать в Польшу. Один из них притворялся "невидимкой", второй "играл в прятки, но проиграл". Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Как стало известно, во время въезда на территорию пункта пропуска 23-летний пассажир спрятался за задним сиденьем автомобиля и не хотел предоставлять документы для прохождения контроля. Тем не менее, пограничный наряд нашел мужчину, решившего поиграть в прятки.

Другой мужчина также прятался за сиденьем, однако когда микроавтобус заехал в "Шегини", он вышел из автомобиля и "тихонечко направился в сторону Польши", пытаясь обойти паспортный контроль.

"Пограничники дали знать мужчине, что он видимый", – иронизирует пресс-служба.

[ + – ] Один из мужчин на границе притворился "невидимым" и попытался незаметно пройти. Фото: пресс-служба МВД

После разговора с задержанными стало ясно, что у них нет оснований для пересечения государственной границы в условиях военного положения. Двух граждан Украины привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 204-1 КУоАП.

Также пограничники направили сообщение в Нацполицию о деятельности перевозчиков. Они могут быть привлечены к ответственности по статье 332 Уголовного кодекса Украины о незаконной переправке лиц через государственную границу.

Напомним, украинец "докупил" двух детей, чтобы выехать за границу. За поддельные документы мужчина заплатил 120 тыс. гривен.

Ранее Фокус рассказывал, как мужчина пытался выехать в Молдову в грузовом вагоне. 36-летнего уклониста в товарном поезде обнаружили пограничники. При себе у него была повестка в военкомат.