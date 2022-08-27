Украинец "докупил" двух детей, чтобы выехать за границу, – Госпогранслужба

За поддельные документы мужчина заплатил 120 тыс. гривен.

В пункте пропуска "Шегини" пограничники Львовского отряда задержали 30-летнего гражданина, который, притворившись многодетным отцом, пытался обойти закон о запрете мужчинам на выезд из страны во время военного положения и покинуть Украину. Для того, чтобы провернуть аферу, он "докупил" двух детей, сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы на своей странице в Facebook.

Согласно документам, которые мужчина предоставил пограничникам для проверки, у него трое детей, однако, когда правоохранители внимательно изучили предоставленные заверенные копии свидетельств о рождении, то увидели, что два из них являются поддельными.

Позже мужчина признался, что купил эти документы через телеграмм-канал, отдав за них 120 тысяч гривен.

"Многодетного" отца передали в руки полиции, которая, ко всему прочему, теперь будет выяснять, кто именно торгует поддельными документами для пересечения границы.

По словам члена комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, запрет на выезд мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет не будет снят в ближайшее время. Вопрос даже его смягчения в парламенте не решен.

Депутат уточнил, что на данный момент уже нет необходимости в дополнительной мобилизации мужчин, однако может возникнуть необходимость в призыве людей с конкретными специальностями.

На данный момент покинуть территорию Украины могут студенты и определенные категории лиц, которые имеют соответствующие документы.