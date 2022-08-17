Запрет на выезд за границу для мужчин: в Раде рассказали, ждать ли изменений в ближайшее время

В ходе общения с журналистами нардеп Федор Вениславский рассказал, что на данный момент необходимости в дополнительной мобилизации мужчин нет. Но при этом добавил — в стенах парламента есть инициатива, предусматривающая ужесточение ответственности за выезд военнообязанных за границу.

Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что запрет на выезд мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет не будет снять в ближайшее время. Вопрос даже смягчения запрета в парламенте не решен, о чем Вениславский рассказал во время брифинга.

По его словам, на данный момент уже нет необходимости в дополнительной мобилизации мужчин, однако может возникнуть необходимость в призыве людей с конкретными специальностями. Это может случиться в любой момент

К примеру, это могут быть люди, даже не проходившие военную службу, но обученные специальностями, которые нужны Вооруженным силам Украины (ВСУ) или же сектору безопасности страны в целом.

"Пока этот вопрос не решен. Будет ли он решен в ближайшее время — у меня такой уверенности нет", — сказал Вениславский.

Более того, в Раде есть инициатива по ужесточению ответственности за выезд военнообязанных мужчин за границу.

Вениславский напомнил, что на данный момент студенты и другие категории лиц, у которых есть право на отсрочку, могут выезжать за границу при наличии подтверждающих их статус документов. Остальные мужчины должны оставаться на территории Украины.

[ + – ] Брифинг Федора Вениславского

Ранее Фокус писал, освобождает ли закон всех студентов от мобилизации во время войны. Закон установил перечень категорий, которые не подлежат призыву во время мобилизации.

Также мы писали, что военком рассказал, как призывникам выбирают специальность в ВСУ. В первую очередь, по его словам, призывают людей, которые учились на танкистов, артиллеристов, стрелков и гранатометчиков.