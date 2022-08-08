Мобилизация в Украине: военком рассказал, как призывникам выбирают специальность в ВСУ

Начальник Дарницкого ТЦК говорит, что добровольцев стало мало – из 100 пришедших в военкомат останется 3. В очередях, которые показывают по телевизору, стоят желающие получить отсрочку или пройти медкомиссию.

Вооруженные силы Украины при наборе мобилизированных учитывают их профессию и навыки в гражданской жизни. Об этом рассказал в интервью Hromadske начальник Дарницкого территориального центра комплектования в Киеве, полковник Руслан Тригуб.

Военкоматы изучают личные данные призывника. Если он не служил в армии и имеет гражданскую профессию, желания мобилизованного учтут, сказал военный.

Если военнообязанный не знает или колеблется, куда пойти, но имеет родственную с военной гражданскую специальность, в ВСУ это тоже принимают во внимание.

"Например, человек 20 лет работает механиком на СТО. Это хорошо, потому что в ВСУ очень много автомобилей, они ломаются чаще в полевых условиях. Он может пойти механиком в ремонтный батальон", – привел пример Тригуб.

[ + – ] Руслан Тригуб говорит, что в его военкомате точно нет коррупции

Работающих поварами в ресторане могут отправить в воинскую часть готовить еду.

"Зачем учить человека, если есть кто-то, кто может продолжать свое любимое занятие и готовить еду для побратимов? После изучения личных данных военнообязанных мы решаем, куда именно их направлять", – пояснил начальник военкомата.

Мобилизация в Украине: число добровольцев сокращается

Начальник Дарницкого центра комплектования сказал, что в военкоматы стало мало приходить добровольцев. В очередях, которые показывают по телевизору, стоят люди, желающие получить отсрочку, пройти медкомиссию и пришедшие по другим вопросам.

[ + – ] Люди приходят в военкоматы на медкомиссию и по другим вопросам

"Из 100 человек добровольцев будет примерно 3. А в начале агрессии из каждой сотни только трое приходили за справкой", – констатировал военный.

В первую очередь, по словам Тригуба, призывают людей, которые учились на танкистов, артиллеристов, стрелков и гранатометчиков.

"Одними добровольцами мы не сможем выполнить мобилизационные задачи, которые возложены на территориальный центр, поэтому вызываются другие люди, вручаются повестки, проводится сверка учетных данных. Мобилизация продолжается, запросы поступают, и мы призываем людей", – добавил он.

Напомним, что командующий оперативного командования "Юг" Андрей Ковальчук в августе говорил о планах мобилизировать в ВСУ еще около 500 тыс. военнообязанных.

Президент Украины Владимир Зеленский 1 августа отвечал на петицию о запрете вручать повестки в общественных местах. По мнению главы государства, защищать независимость страны – прямая обязанность граждан.

Фокус ранее писал об изменениях, внесенных в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Если нардепы примут законопроект №7352, в армию не будут призывать научных, научно-педагогических и педагогических работников.