Мобілізація в Україні: військком розповів, як призовникам обирають спеціальність у ЗСУ

Начальник Дарницького ТЦК каже, що добровольців стало мало — зі 100 тих, хто прийшов у військкомат, залишиться 3. У чергах, які показують по телевізору, стоять охочі отримати відстрочку або пройти медкомісію.

Збройні сили України при наборі мобілізованих враховують їхню професію та навички в цивільному житті. Про це розповів в інтерв'ю Hromadske начальник Дарницького територіального центру комплектування в Києві, полковник Руслан Тригуб.

Військкомати вивчають особисті дані призовника. Якщо він не служив в армії та має цивільну професію, бажання мобілізованого врахують, сказав військовий.

Якщо військовозобов'язаний не знає чи вагається, куди піти, але має споріднену з військовою цивільну спеціальність, у ЗСУ це теж беруть до уваги.

"Наприклад, людина 20 років працює механіком на СТО. Це добре, тому що в ЗСУ дуже багато автомобілів, вони ламаються частіше в польових умовах. Вона може піти механіком у ремонтний батальйон", — навів приклад Тригуб.

[ + – ] Руслан Тригуб каже, що в його військкоматі точно немає корупції

Працівників кухарів у ресторані можуть відправити у військову частину готувати їжу.

"Навіщо вчити людину, якщо є хтось, хто може продовжувати своє улюблене заняття та готувати їжу для побратимів? Після вивчення особистих даних військовозобов'язаних ми вирішуємо, куди саме їх спрямовувати", — пояснив начальник військкомату.

Мобілізація в Україні: кількість добровольців скорочується

Начальник Дарницького центру комплектування сказав, що у військкомати почало мало приходити добровольців. У чергах, які показують по телевізору, стоять люди, які бажають отримати відстрочку, пройти медкомісію та прийти щодо інших питань.

[ + – ] Люди приходять у військкомати на медкомісію та щодо інших питань

"Зі 100 осіб добровольців буде приблизно 3. А на початку агресії з кожної сотні лише троє приходили по довідку", — констатував військовий.

Насамперед, за словами Тригуба, закликають людей, які навчалися на танкістів, артилеристів, стрільців і гранатометників.

"Одніми добровольцями ми не зможемо виконати мобілізаційні завдання, які покладені на територіальний центр, тому викликаються інші люди, вручаються повістки, проводиться звіряння облікових даних. Мобілізація продовжується, запити надходять, і ми призиваємо людей", — додав він.

Нагадаємо, що командувач оперативного командування "Південь" Андрій Ковальчук у серпні говорив про плани мобілізувати в ЗСУ ще близько 500 тис. військовозобов'язаних.

Президент України Володимир Зеленський 1 серпня відповідав на петицію про заборону вручати повістки в громадських місцях. На думку глави держави, захищати незалежність країни — безпосередній обов'язок громадян.

Фокус раніше писав про зміни, внесені до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Якщо нардепи ухвалять законопроєкт №7352, до армії не призватимуть наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників.