"Проблем із живою силою немає": в ЗСУ розповіли, скільки ще чоловіків можуть мобілізувати

Із моменту повномасштабного вторгнення Росії в країні мобілізували 500 тисяч чоловіків.

В Україні можуть мобілізувати в армію ще близько 500 тисяч військовозобов'язаних громадян. Проте в українських військах немає проблем із живою силою на відміну від армії Росії. Про це розповів командувач оперативного командування "Південь" Андрій Ковальчук в інтерв'ю "24 каналу".

За його словами, з моменту повномасштабного вторгнення Росії в країні мобілізували 500 тисяч чоловіків. Якщо буде потрібно, то таку ж кількість можуть призвати.

"У нас вже мобілізовано пів мільйона чоловіків, і ми можемо мобілізувати ще пів мільйона, якщо це необхідно", — сказав він.

Водночас українська армія потребує більшої кількості важкого озброєння від Заходу. Андрій Ковальчук зазначив, що військова допомога є дуже важливою для звільнення окупованих територій. Він закликав Захід збільшити кількість артилерійських систем для ЗСУ.

"У нас ще не було втрат жодної системи HIMARS. Це показує, як добре ми швидко навчилися їх використовувати. Кожна випущена ракета багаторазово знищує вартість російської техніки чи боєприпасів", — додав Ковальчук.

Нагадаємо, 1 серпня Володимир Зеленський відповів на петицію про заборону вручати повістки в громадських місцях. Президент уточнив, що захищати цілісність і незалежність своєї держави — це прямий обов'язок громадян. Він звернувся до прем'єр-міністра з проханням комплексно опрацювати поставлене в електронній петиції питання.

24 червня заступник голови МВС Євген Єнін заявив, що вважає несправедливим, що деякі військовозобов'язані чоловіки дозволяють собі відпочивати на пляжах, тоді як інші добровільно пішли на війну, а деякі з них загинули.