"Проблем с живой силой нет": В ВСУ рассказали, сколько еще мужчин могут мобилизировать

С момента полномасштабного вторжения России в стране были мобилизированы 500 тысяч мужчин.

В Украине могут мобилизировать в армию еще около 500 тысяч военнообязанных граждан. Однако в украинских войсках нет проблем с живой силой в отличие от армии России. Об этом рассказал командующий оперативного командования "Юг" в интервью "24 канала" Андрей Ковальчук.

По его словам, с момента полномасштабного вторжения России в стране мобилизировали 500 тысяч мужчин. Если будет нужно, то такое же количество еще могут призвать.

"У нас уже мобилизовано полмиллиона мужчин, и мы можем мобилизовать еще полмиллиона, если это необходимо", — сказал

В тоже время украинская армия нуждается в большем количестве тяжелого вооружения от Запада. Андрей Ковальчук отметил, что военная помощь очень важна для освобождения оккупированных территорий. Он призвал Запад увеличить количество артиллерийских систем для ВСУ.

"У нас еще не было потерь ни одной системы HIMARS. Это показывает, как хорошо мы быстро научились их использовать. Каждая выпущенная ракета многократно уничтожает стоимость российской техники или боеприпасов", — добавил Ковальчук.

Напомним, 1 августа Владимир Зеленский ответил на петицию о запрете вручать повестки в общественных местах. Президент уточнил, что защищать целостность и независимость своего государства — это прямая обязанность граждан. Он обратился к премьер-министру с просьбой комплексно проработать поднятый в электронной петиции вопрос.

24 июня замглавы МВД Евгений Енин заявил, что считает несправедливым, что некоторые военнообязанные мужчины позволяют себе отдыхать на пляжах, в то время как другие добровольно пошли на войну, а некоторые из них погибли.