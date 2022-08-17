Заборона на виїзд за кордон для чоловіків: у Раді розповіли, чи чекати змін найближчим часом

Під час спілкування із журналістами нардеп Федір Веніславський розповів, що наразі потреби у додатковій мобілізації чоловіків немає. Але при цьому додав — у стінах парламенту є ініціатива, яка передбачає посилення відповідальності за виїзд військовозобов'язаних за кордон.

Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що заборону на виїзд чоловікам віком від 18 до 60 років не знімуть найближчим часом. Питання навіть пом'якшення заборони в парламенті не вирішене, про що він розповів під час брифінгу.

За його словами, наразі вже немає потреби у додатковій мобілізації чоловіків, проте може виникнути потреба у призові людей з конкретними спеціальностями. Це може статися будь-якої миті

Приміром, це можуть бути люди, які навіть не проходили військову службу, але навчені спеціальностями, які потрібні Збройним силам України (ЗСУ) або сектору безпеки країни в цілому.

"Поки що це питання не вирішене. Чи буде воно вирішено найближчим часом — у мене такої впевненості немає", — сказав Веніславський.

До того ж, у Раді є ініціатива щодо посилення відповідальності за виїзд військовозобов'язаних чоловіків за кордон.

Веніславський нагадав, що наразі студенти й інші категорії осіб, які мають право на відстрочку, можуть виїжджати за кордон за наявності документів, що підтверджують їх статус. Решта чоловіків має залишатися на території України.

[ + – ] Брифінг Федора Веніславського

Раніше Фокус писав, чи звільняє закон усіх студентів від мобілізації під час війни. Закон встановив перелік категорій, які не підлягають призову під час мобілізації.

Також ми писали, що військком розповів, як призовникам обирають спеціальність у ЗСУ. Насамперед, за його словами, призивають людей, які навчалися на танкістів, артилеристів, стрільців і гранатометників.