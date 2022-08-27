Українець "докупив" двох дітей, щоб виїхати за кордон, — Держприкордонслужба

За підроблені документи чоловік заплатив 120 тисяч гривень.

У пункті пропуску "Шегині" прикордонники Львівського загону затримали 30-річного громадянина, який, прикинувшись багатодітним батьком, намагався обійти закон про заборону чоловікам на виїзд із країни під час воєнного стану та залишити Україну. Для того, щоб провернути аферу, він "придбав" двох дітей, повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби на своїй сторінці у Facebook.

Згідно з документами, які чоловік надав прикордонникам для перевірки, у нього троє дітей, однак коли правоохоронці уважно вивчили надані засвідчені копії свідоцтв про народження, то побачили, що два з них є підробленими.

Згодом чоловік зізнався, що купив ці документи через телеграм-канал, віддавши за них 120 тисяч гривень.

"Багатодітного" батька передали в руки поліції, яка, до всього, тепер з'ясовуватиме, хто саме торгує підробленими документами для перетину кордону.

За словами члена комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського, заборону на виїзд чоловікам віком від 18 до 60 років не виїзд не знімуть найближчим часом. Питання навіть його пом'якшення в парламенті не вирішили.

Депутат уточнив, що наразі вже немає потреби в додатковій мобілізації чоловіків, проте може виникнути потреба в призові людей із конкретними спеціальностями.

Наразі залишити територію України можуть студенти й певні категорії осіб, які мають відповідні документи.