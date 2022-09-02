"Грав у хованки та програв": на кордоні з Польщею затримали ухилянтів, — МВС

Прикордонники в пункті пропуску "Шегині" затримали чоловіків, які збиралися незаконно виїхати в сусідню країну. Один із них прикидався "невидимкою", інший ховався під сидінням.

Прикордонники Львівського загону затримали у пункті пропуску "Шегині" двох ухилянтів, які збиралися незаконно виїхати в Польщі. Один із них прикидався "невидимкою", другий "грав у хованки, але програв". Про це повідомляє пресслужба МВС України.

Як стало відомо, під час в'їзду на територію пункту пропуску 23-річний пасажир сховався за заднім сидінням автомобіля та не хотів надавати документи для проходження контролю. Тим не менш, прикордонний наряд знайшов чоловіка, який вирішив пограти в хованки.

Інший чоловік також ховався за сидінням, проте коли мікроавтобус заїхав у "Шегині", він вийшов із автомобіля й "тихо попрямував у бік Польщі", намагаючись обійти паспортний контроль.

"Прикордонники дали знати чоловікові, що він видимий", — іронізує пресслужба.

[ + – ] Один із чоловіків на кордоні прикинувся "невидимим" і спробував непомітно пройти Фото: прес-служба МВС

Після розмови із затриманими стало зрозуміло, що вони не мають підстав для перетину державного кордону в умовах воєнного стану. Двох громадян України притягли до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП.

Також прикордонники направили повідомлення в Нацполіцію про діяльність перевізників. Вони можуть бути притягнуті до відповідальності за статтею 332 Кримінального кодексу України про незаконне переправлення осіб через державний кордон.

Нагадаємо, українець "докупив" двох дітей, щоб виїхати за кордон. За підроблені документи чоловік заплатив 120 тисяч гривень.

Раніше Фокус розповідав, як чоловік намагався виїхати в Молдову у вантажному вагоні. 36-річного ухилянта в товарному поїзді виявили прикордонники. При собі він мав повістку у військкомат.