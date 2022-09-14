Учуяли духи: у границы с Молдовой пограничники задержали уклонистов, найдя их по запаху

В сообщении сказано, что мужчины попытались пересечь границу в обход пункта пропуска. Они заявили, что в Молдове живут их родные, к котором законно приехать не вышло.

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Двое мужчин, которые являются гражданами Украины, предприняли попытку незаконно покинуть страну через границу с Молдовой. Они попытались пройти в обход пункта пропуска "Железнодорожное", однако пограничники их обнаружили, учуяв запах духов. Об этом сообщили в Измаильском пограничном отряде в Facebook.

Сообщается, что пограничный наряд сразу не заметил нарушителей в лесополосе. Однако ветер разнес по округе стойкий запах духов, а потому было решено прочесать местность.

В сообщении сказано, что задержанными оказались мужчины призывного возраста. Они заявили, что на территории Молдовы живут их родственники, а законным способом попасть к ним невозможно.

"По данному факту на всех правонарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях… Решение по делам примет Болградский суд", — сказано в сообщении.

Ранее Фокус писал, что, согласно данным Государственной пограничной службы, за время полномасштабной войны в Украине из страны пытались незаконно выехать более 8 тыс. военнообязанных мужчин. Как уточняется, 5,6 тыс. из них пробовали пересечь государственную границу за пределами пунктов пропуска.

Также напомним, что в НАПК сообщили, что "уклонисты" не смогут занимать руководящие должности на госслужбе. Приоритет в трудоустройстве на публичные должности, по мнению антикоррупционеров, должен отдаваться патриотичным гражданам, которые не игнорируют вызовы в военкомат.