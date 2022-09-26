Білорусь зібралася судитися з Україною: що не сподобалося нашим сусідам

За словами глави білоруського МЗС, зараз в Україні є майже 7 тисяч білоруських залізничних вагонів на загальну суму приблизно 355 млн доларів.

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Білорусь обіцяє втягнути Україну в судові суперечки через націоналізацію майна. Щоправда, суди почнуться лише в тому випадку, якщо наші можливі опоненти будуть впевнені у своєму успіху. Про це російським ЗМІ заявив голова білоруського Міністерства закордонних справ Володимир Макей.

Навіщо судові суперечки?

За його словами, зараз в Україні є майже 7 тисяч білоруських залізничних вагонів на загальну суму приблизно 355 млн доларів. І якщо Україна надумає їх націоналізувати, Білорусь обіцяє відповісти.

"Якщо буде необхідність, то, звичайно, звертатимемося до відповідних судових інстанцій", — сказав Володимир Макей.

При цьому він зазначив, що суди між Білоруссю та Україною можливі за однієї умови:

"Що це може принести якісь плоди чи дивіденди", — наголосив міністр закордонних справ Білорусі.

Правові шляхи для стягнення майна

Правові шляхи для арешту та конфіскації майна, пов'язаного з країною-агресором, в Україні існують. Так, наприклад, за словами керівного партнера адвокатського об'єднання "Чудовський і партнери", адвоката Ігоря Чудовського, це ухвалений 12 травня 2022 року закон про конфіскацію майна росіян і білорусів (№7194). Йдеться про зміни, ухвалені до Закону "Про санкції", що вже діє в Україні.

Агія Загребельська, засновниця Ліги антитрасту, зазначає, що правовий механізм поводження з активами, пов'язаними з країною-агресором, був передбачений законом "Про санкції" та передбачає такий алгоритм:

Президент або Верховна Рада (з ухвалою) або Кабінет міністрів (колегіально) або Служба безпеки України або Національний банк звертаються до РНБО щодо блокування російського активу;

РНБО ухвалює рішення;

рішення РНБО затверджується президентом;

Мін'юст готує необхідні документи щодо цього активу та звертається до ВАКС;

ВАКС ухвалює рішення про конфіскацію;

оскарження, виконання рішення ВАКС.

Тим часом в АРМА на запит Фокусу відповіли, що сьогодні в Україні діють три механізми, в межах яких розшукуються, заарештовуються і конфіскуються російські та білоруські активи:

примусове вилучення активів на основі рішення РНБО й указу президента без рішення суду;

стягнення активів на користь держави після накладення санкцій після рішення Вищого антикорупційного суду;

арешт і конфіскація активів за рішенням суду в межах кримінальних проваджень.

"Саме третій шлях використовується найчастіше. Правоохоронці порушують проти росіян, білорусів і колаборантів кримінальні справи, накладають арешт на їхні активи й у багатьох, але не у всіх випадках, передають їх в управління АРМА", — уточнюють в агентстві.

Що конфіскували у білорусів в Україні

Поки що в Україні знайшли та заарештували майно росіян і білорусів на суму 53 млрд грн. Однак це — вершина айсберга. З-поміж заарештованих білоруських активів в Україні можна виділити:

паливна компанія "БНК-Україна";

нафтосервісна компанія "Сервіс-Ойл";

низка інших компаній, власниками яких є громадяни Білорусі;

майно білоруських компаній (фури, вагони).

Раніше Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту державного кордону України". Він передбачає розширення прикордонної смуги з Білоруссю та РФ.

Також Фокус писав, чому Лукашенко доручив готувати Білорусь до воєнного часу.