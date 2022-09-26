Білорусь зібралася судитися з Україною: що не сподобалося нашим сусідам
За словами глави білоруського МЗС, зараз в Україні є майже 7 тисяч білоруських залізничних вагонів на загальну суму приблизно 355 млн доларів.
Білорусь обіцяє втягнути Україну в судові суперечки через націоналізацію майна. Щоправда, суди почнуться лише в тому випадку, якщо наші можливі опоненти будуть впевнені у своєму успіху. Про це російським ЗМІ заявив голова білоруського Міністерства закордонних справ Володимир Макей.
Навіщо судові суперечки?
За його словами, зараз в Україні є майже 7 тисяч білоруських залізничних вагонів на загальну суму приблизно 355 млн доларів. І якщо Україна надумає їх націоналізувати, Білорусь обіцяє відповісти.
"Якщо буде необхідність, то, звичайно, звертатимемося до відповідних судових інстанцій", — сказав Володимир Макей.
При цьому він зазначив, що суди між Білоруссю та Україною можливі за однієї умови:
"Що це може принести якісь плоди чи дивіденди", — наголосив міністр закордонних справ Білорусі.
Правові шляхи для стягнення майна
Правові шляхи для арешту та конфіскації майна, пов'язаного з країною-агресором, в Україні існують. Так, наприклад, за словами керівного партнера адвокатського об'єднання "Чудовський і партнери", адвоката Ігоря Чудовського, це ухвалений 12 травня 2022 року закон про конфіскацію майна росіян і білорусів (№7194). Йдеться про зміни, ухвалені до Закону "Про санкції", що вже діє в Україні.
Агія Загребельська, засновниця Ліги антитрасту, зазначає, що правовий механізм поводження з активами, пов'язаними з країною-агресором, був передбачений законом "Про санкції" та передбачає такий алгоритм:
- Президент або Верховна Рада (з ухвалою) або Кабінет міністрів (колегіально) або Служба безпеки України або Національний банк звертаються до РНБО щодо блокування російського активу;
- РНБО ухвалює рішення;
- рішення РНБО затверджується президентом;
- Мін'юст готує необхідні документи щодо цього активу та звертається до ВАКС;
- ВАКС ухвалює рішення про конфіскацію;
- оскарження, виконання рішення ВАКС.
Тим часом в АРМА на запит Фокусу відповіли, що сьогодні в Україні діють три механізми, в межах яких розшукуються, заарештовуються і конфіскуються російські та білоруські активи:
- примусове вилучення активів на основі рішення РНБО й указу президента без рішення суду;
- стягнення активів на користь держави після накладення санкцій після рішення Вищого антикорупційного суду;
- арешт і конфіскація активів за рішенням суду в межах кримінальних проваджень.
"Саме третій шлях використовується найчастіше. Правоохоронці порушують проти росіян, білорусів і колаборантів кримінальні справи, накладають арешт на їхні активи й у багатьох, але не у всіх випадках, передають їх в управління АРМА", — уточнюють в агентстві.
Що конфіскували у білорусів в Україні
Поки що в Україні знайшли та заарештували майно росіян і білорусів на суму 53 млрд грн. Однак це — вершина айсберга. З-поміж заарештованих білоруських активів в Україні можна виділити:
- паливна компанія "БНК-Україна";
- нафтосервісна компанія "Сервіс-Ойл";
- низка інших компаній, власниками яких є громадяни Білорусі;
- майно білоруських компаній (фури, вагони).
Раніше Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту державного кордону України". Він передбачає розширення прикордонної смуги з Білоруссю та РФ.
Також Фокус писав, чому Лукашенко доручив готувати Білорусь до воєнного часу.