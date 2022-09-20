Собрался защищаться от Украины: Лукашенко поручил готовить Беларусь к военному времени

Белорусский лидер утверждает, что в Украине создаются полки, которые готовы свергнуть власть в Беларуси и присоединить ее к блоку НАТО.

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Александр Лукашенко приказал начать подготовку обороны страны по нормам военного времени. В ходе встречи с государственным секретарем Совета безопасности Александром Вольфовичем онАле заявил, что наготове должны быть не только подразделения регулярной армии, но и народное ополчение. Об этом сообщает белорусское информационное агентство "БелТА".

Лукашенко требует "не упрощаться" в сфере военной готовности в силу складывающейся ситуации, а наоборот, наладить все механизмы по мобилизации, в том числе и в ряды ополчения, по нормам военного времени.

"Ситуация очень серьезная. Я бы даже сказал опасная. И нам ни в коем случае нельзя упрощаться. Надо нам поднять по тревоге какую-то воинскую часть по нормам военного времени, значит, надо. Надо отмобилизовать ее, чтобы мы видели, живы ли люди, которые приписаны к этой части, значит, надо ее отмобилизовать. Надо территориальную оборону поднять, значит, надо", — сказал Лукашенко.

По его словам, вопрос территориальной обороны особенно актуален, поскольку ополчение находится в стадии формирования.

В то же время Лукашенко вновь обвинил Украину в том, что на ее территории якобы создаются вооруженные подразделения, которые готовы свергнуть власть в Беларуси и присоединить ее к блоку НАТО. По его мнению, этому будут содействовать некие "беглые и родственники", которые приехали в страну, и поднакопив денег, готовы "устроить бучу".

"В Украине уже создаются некие не то полки, не то батальоны для свержения не только власти. Но для того, чтобы перевернуть, оторвать Белоруссию и присоединить к блоку НАТО. Опять хотят новую Украину здесь в Белоруссии создать, это недопустимо", — подчеркнул Лукашенко.

Ранее, Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не допустит удара в спину России со своей территории. По его словам, в обязанности Минска, как союзника Москвы, входит предотвращение ударов во фланги российским войскам.