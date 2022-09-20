Лукашенко пообещал не допустить удара в спину России

В случае опасности, по словам белорусского политика, должны быть подняты по тревоге регулярные подразделения ВС Беларуси.

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Беларусь не допустит удара в спину России со своей территории. Такое заявление сделал белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с госсекретарем Совета безопасности Александром Вольфовичем.

В ходе переговоров глава государства напомнил, что поручал силовикам в первые дни полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину проработать действия регулярной армии на южном фронте.

По словам Лукашенко, на границе с нашей страной Беларусь "имела определенный опыт противодействия". В этом контексте белорусский президент упомянул развертывание дополнительных батальонных тактических групп для защиты приграничных районов.

"Какова сейчас ситуация и как мы дальше там будем действовать?", — задался вопросом Лукашенко на встрече с Вольфовичем и поинтересовался, что в данный момент происходит на границе между Беларусью и странами Балтии.

Белорусский президент заявил, что не нужно упрекать белоруссов в том, что они в скором времении будут воевать на территории Украины, поскольку Минску "нужно защитить свое отечество". На встрече с госсекретарем Совета безопасности Лукашенко заверил Россию в поддержке и пообещал, что не допустит удара в спину Кремлю со своих территорий.

"В сторону, сбоку, с флангов по российским войскам (удара — ред.) быть не должно. И не будет. В этом наше обязательство перед нашим союзником", — продолжил Лукашенко и добавил, что в случае опасности командование должно поднять по военной тревоге какие-то регулярные подразделения ВС Беларуси.

В сегодняшних реалиях белорусский президент распорядился проверить боеспособность территориальной обороны и народного ополчения, которые также могут задействовать для "отражения агрессии".

Напомним, ранее Александр Лукашенко обвинил Запад в формировании силовых структур на территории Украины, которым якобы поручат осуществить государственный переворот в Беларуси.

Также сообщалось, что Александр Лукашенко поручил продлить на территории Беларуси совместные военные учения.