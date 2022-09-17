"Не готова к наступлению": Лукашенко снова продлил военные учения армии Беларуси

По словам мониторинговой группы, общее количество продлений составляет уже 21 неделю. Сообщается, что армия Беларуси готовится выполнять оборонительные операции.

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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко снова продлил военные учения Вооруженных сил РБ до 24 сентября. Так, 18 сентября будет выходным днем для полигонов, о чем сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" в Telegram.

Сообщается, что общее количество продлений составляет уже 21 неделю. Также сказано, что белорусская армия сейчас хорошо подготовилась выполнять оборонительные операции, однако она "не подготовлена к масштабному наступлению", поскольку у нее нет боевого опыта.

Как будут проходить учения на белорусских полигонах?

227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 24.09;

Полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 23.09;

Полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 24.09;

Полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 23.09;

212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 23.09;

230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) 23.09;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 23.09;

Полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 24.09.

Отметим, что директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь рассказал в интервью РБК-Украина, что армия Лукашенко сейчас отрезана от российских группировок. Поэтому, если она и решится на вторжение, то будет атаковать одна. По словам эксперта, воевать могут лишь 10-15 тысяч солдат.

"Наши войска в нынешнем состоянии дойдут до Минска за два дня и режиму Лукашенко придет конец", — заявил Самусь.

Ранее Фокус сообщал, что ВС РФ сосредоточили вокруг Украины почти 800 единиц авиации. Враг патрулирует воздушное пространство над Беларусью, своей территорией и над оккупированным Крымом. За сутки их авиация совершает около 200 вылетов.

Еще напомним, что в Беларуси посадили "рельсового партизана" на 15 лет колонии усиленного режима. Так, 50-летнего Сергея Коновалова признали виновным в том, что он якобы хотел подорвать деятельность Белорусской железной дороги.