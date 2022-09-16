В Беларуси посадили "рельсового партизана" на 15 лет колонии усиленного режима

50-летнего Сергея Коновалова признали виновным в том, что он якобы хотел подорвать деятельность Белорусской железной дороги.

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В Беларуси приговорили Сергея Коновалова к 15 годам колонии усиленного режима за "подготовку акта терроризма". Об этом сообщает Белсат.

50-летнего Сергея Коновалова признали виновным в "умышленных действиях, направленных на возбуждение национальной и иной социальной розни", "подготовке к совершению акта терроризма и умышленному приведению в негодное состояние средств связи" и о "подготовке к совершению акта терроризма и умышленному приведению в негодное состояние средств связи — это все в рамках статей 130 и 289 Уголовного кодекса Беларуси.

Коновалов работал на Витебской дистанции сигнализации и связи в Белорусской железной дороге. По данным следствия, он планировал вывести из строя системы жизнеобеспечения железнодорожного движения. Помимо срока Сергей Коновалов должен выплатить штраф в 300 базовых величин (около 3800 долларов США).

Комитет госбезопасности Беларуси внес осужденного в "список террористов".

Отметим, в Беларуси еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину партизаны нарушали работу Белорусской железной дороги, препятствуя переброски войск Кремля для учений. После вторжения такие случаи участились. Такие действия известны под названием "рельсовая война". Для борьбы с ней в Беларуси ввели уголовную ответственность.

Напомним, кибер-партизаны 27 февраля атаковали сайт оператора белорусской сети железных дорог. чтобы помешать передвижению войск и оружия.

С середины осени случаи рельсовой войны начали появляться в РФ. Последний из таких произошел в Курской области. Были подорваны рельсы рядом с границей с Украиной.