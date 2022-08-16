Рельсовая война: в Курской области произошла диверсия на железной дороге

Рельсы подорвали на участке, который используют только для перегона грузовых поездов. Неделей ранее железную дорогу пытались взорвать в том же районе.

16 августа в Курской области на железнодорожном перегоне "Льгов-Локинская" путевой обходчик заметил повреждение рельса, сообщает "База". Прибывшие на место силовики пришли к выводу, что рельс был поврежден взрывным устройством, мощность которого оценили в 200 г в тротиловом эквиваленте.

Издание отмечает, что этот участок железной дороги, проходящий неподалеку от границы с Украиной, с 2014 года используют только для перегона маневровых и грузовых поездов.

Инцидент случился всего через несколько дней после попытки подрыва рельса в этом же районе Курской области. 10 августа на 28-м километре железной дороги "Льгов – Суджа" тракторист заметил повреждение путей, из-за чего железную дорогу пришлось на время закрыть.

[ + – ] Российский город Суджа на карте

Город Суджа расположен в 10 км от границы с Сумской областью. Эту железную дорогу россияне используют для снабжения своей армии.

Как сообщалось ранее, из-за взрыва, произошедшего 16 августа на территории воинской части в поселке Майское Джанкойского района, оккупационные власти Крыма решили сократить маршрут поездов. Как выяснилось, из-за разлета боеприпасов был поврежден участок железной дороги в районе Джанкоя.

Напомним, 14 августа мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что силы сопротивления подорвали один из мостов на юго-западном направлении со стороны Крыма. Он расположен между Токмаком и Мелитополем. Сегодня появилось видео, зафиксировавшее последствия взрыва. На нем видно, что мост просел и теперь по нему невозможно перебрасывать эшелоны с военной техникой и боеприпасами для снабжения российских войск.