Рейкова війна: у Курській області сталася диверсія на залізниці

Рейки підірвали на ділянці, яку використовують лише для перегону вантажних потягів. Тижнем раніше залізницю намагалися підірвати у тому ж районі.

16 серпня в Курській області на залізничному перегоні "Льгов-Локінська" колійний обхідник помітив пошкодження рейки, повідомляє "База". Силовики, які прибули на місце, дійшли висновку, що рейка була пошкоджена вибуховим пристроєм, потужність якого оцінили в 200 г у тротиловому еквіваленті.

Видання зазначає, що цю ділянку залізниці, що проходить неподалік кордону з Україною, з 2014 року використовують лише для перегону маневрових і вантажних потягів.

Інцидент трапився лише через кілька днів після спроби підриву рейки у цьому ж районі Курської області. 10 серпня на 28-му кілометрі залізниці "Льгов — Суджа" тракторист помітив пошкодження колій, через що залізницю довелося на якийсь час закрити.

[ + – ] Російське місто Суджа на карті

Місто Суджа розташоване за 10 км від кордону із Сумською областю. Цю залізницю росіяни використовують для постачання своєї армії.

Як повідомлялося раніше, через вибух, що стався 16 серпня на території військової частини в селищі Майське Джанкойського району, окупаційна влада Криму вирішила скоротити маршрут потягів. Як з'ясувалося, через розліт боєприпасів було пошкоджено ділянку залізниці в районі Джанкоя.

Нагадаємо, 14 серпня мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що сили опору підірвали один із мостів на південно-західному напрямку з боку Криму. Він розташований між Токмаком і Мелітополем. Сьогодні з'явилося відео, яке зафіксувало наслідки вибуху. На ньому видно, що міст просів і тепер по ньому неможливо перекидати ешелони з військовою технікою та боєприпасами для постачання російських військ.