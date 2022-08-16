Вибух під Джанкоєм: окупанти обмежили рух потягів по Криму

Російські туристи будуть змушені зупинятися за 100 кілометрів від Джанкоя — залізниця в тому районі пошкоджена.

Через вибух, що стався на території військової частини в селищі Майське Джанкойського району, окупаційна влада Криму вирішила скоротити маршрут потягів. Про це у вівторок, 16 серпня, повідомив голова окупаційної адміністрації Сергій Аксьонов, передає Фокус.

"Прийнято рішення… Усі пасажирські потяги, які прямують з материка (з РФ — ред.), зупиняти у Владиславівці, пересаджувати людей на автобуси і до найближчої автостанції повністю організують розвезення людей", — сказав Аксьонов.

Так, після розпорядження окупантів, потяги будуть змушені зупинятися за 100 кілометрів від Джанкоя. Російські ЗМІ з посиланням на екстрені служби повідомили, що залізниця у Джанкойському районі через ранковий вибух пошкоджена.

Нагадаємо, раніше сьогодні представник Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров повідомив про точне влучення по військовій частині на тимчасово окупованій території. Міністерство оборони РФ заявило, що вибух стався через пожежу на майданчику для тимчасового зберігання боєприпасів.

Окупанти заявили, що близько 2000 людей евакуйовано із зони НС.

Зазначимо, що це не перший вибух на тимчасово окупованій території Криму останнім часом. Так, 9 серпня інцидент стався на аеродромі РФ у районі Новофедорівки. В результаті знищено літаки російської армії.