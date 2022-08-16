Взрыв под Джанкоем: оккупанты ограничили движение поездов по Крыму

Российские туристы будут вынуждены останавливаться в 100 километрах от Джанкоя — железная дорога в том районе повреждена.

Из-за взрыва, произошедшего на территории воинской части в поселке Майское Джанкойского района, оккупационные власти Крыма решили сократить маршрут поездов. Об этом во вторник, 16 августа, сообщил глава оккупационной администрации Сергей Аксенов, передает Фокус.

"Принято решение… Все пассажирские поезда, следующие из материка (из РФ — ред.), останавливать во Владиславовке, пересаживать людей на автобусы и до ближайшей автостанции будет полностью организован развоз людей", — сказал Аксенов.

Таким образом, после распоряжения оккупантов, поезда будут вынуждены останавливаться в 100 километрах от Джанкоя. Российские СМИ со ссылкой на экстренные службы сообщили, что железная дорога в Джанкойском районе из-за утреннего взрыва была повреждена.

Напомним, ранее сегодня представитель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров сообщил о точном попадании по воинской части на временно оккупированной территории. В свою очередь Министерство обороны РФ заявило, что взрыв произошел из-за пожара на площадке для временного хранения боеприпасов.

Оккупанты заявили, что около 2000 человек были эвакуированы из зоны ЧП.

Отметим, что это не первый взрыв на временно оккупированной территории Крыма за последнее время. Так, 9 августа инцидент произошел на аэродроме РФ в районе Новофедоровки. В результате были уничтожены самолеты российской армии.