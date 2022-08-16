Взрывы в Крыму: из пятикилометровой зоны эвакуированы 2000 жителей

По словам оккупантов, жителей поселков Майское и Азовское разместили в школах соседних сел: Кондратьево, Табачное и Победное.

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил, что около 2000 человек были эвакуированы из зоны ЧП в Джанкойском районе после прогремевших утром 16 августа взрывов вблизи поселка Майское и Азовское. Об этом Аксенов заявил в интервью российской прессе.

"У нас в Джанкойском районе, в районе села Майское и Азовское — детонация боеприпасов <…> Обстановка такова: мы около двух тысяч человек эвакуировали из пятикилометровой зоны. Все люди там размещены, их всех накормят, детонация закончится — пойдем обследовать повреждения жилых домов. Из пострадавших: один с осколочным, другой — такая травма бытовая, без госпитализации", — заявил Аксенов.

Отмечается, что эвакуированных жители разместили в школах сел Кондратьево, Табачное и Победное.

Известно о том, что в Джанкое был сожжен трансформатор, а в районе поселка Майское взорвался крупный склад боеприпасов. Экс-главарь пророссийских боевиков Игорь Гиркин допустил, что удары наносились беспилотниками-"камикадзе", но также не исключил диверсии.

Ранее Фокус сообщал о том, что в Минобороны РФ подтвердили детонацию боеприпасов во время взрыва в Крыму. В поселке Майское на месте склада со снарядами произошло возгорание.

Напомним, что представитель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров заявил, что после взрыва склада боеприпасов в Джанкойском районе детонация продолжалась больше часа.