Вибухи в Криму: із п'ятикілометрової зони евакуйовано 2000 мешканців

За словами окупантів, мешканців селищ Майське й Азовське розмістили в школах сусідніх сіл: Кондратьєве, Табачне та Побєдне.

Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив, що близько 2000 людей евакуювали із зони НП у Джанкойському районі після вибухів, що прогриміли вранці 16 серпня поблизу селища Майське й Азовське. Про це Аксьонов заявив в інтерв'ю російській пресі.

"У нас у Джанкойському районі, в районі села Майське й Азовське — детонація боєприпасів <…> Обстановка така: ми близько двох тисяч людей евакуювали з п'ятикілометрової зони. Всі люди там розміщені, їх усіх нагодують, детонація закінчиться — підемо обстежити пошкодження житлових будинків. Із постраждалих: один із осколковим, інший — така побутова травма, без госпіталізації", — заявив Аксьонов.

Зазначається, що евакуйованих мешканців розмістили в школах сіл Кондратьєво, Табачне та Побєдне.

Відомо про те, що в Джанкої було спалено трансформатор, а в районі селища Майське вибухнув великий склад боєприпасів. Ексглавар проросійських бойовиків Ігор Гіркін припустив, що удари завдавалися безпілотниками-камікадзе, але також не виключив диверсії.

Раніше Фокус повідомляв про те, що в Міноборони РФ підтвердили детонацію боєприпасів під час вибуху в Криму. У селищі Майське на місці складу зі снарядами стався спалах.

Нагадаємо, що представник Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров заявив, що після вибуху складу боєприпасів у Джанкойському районі детонація тривала більше години.