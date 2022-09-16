У Білорусі посадили "рейкового партизана" на 15 років колонії посиленого режиму

50-річного Сергія Коновалова визнали винним у тому, що він нібито хотів підірвати діяльність Білоруської залізниці.

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У Білорусі засудили Сергія Коновалова до 15 років колонії посиленого режиму за "підготовку акту тероризму". Про це повідомляє Белсат.

50-річного Сергія Коновалова визнали винним у "навмисних діях, спрямованих на порушення національної та іншої соціальної ворожнечі", "підготовці до вчинення акту тероризму та навмисному приведенні в непридатний стан засобів зв'язку" та про "підготовку до вчинення акту тероризму та навмисне приведення в негідне" стан засобів зв'язку — це все у межах статей 130 та 289 Кримінального кодексу Білорусі.

Коновалов працював на Вітебській дистанції сигналізації та зв'язку у Білоруській залізниці. За даними слідства, він планував вивести із ладу системи життєзабезпечення залізничного руху. Крім терміну, Сергій Коновалов має виплатити штраф у 300 базових величин (близько 3800 доларів США).

Комітет держбезпеки Білорусі вніс засудженого до "переліку терористів".

Зазначимо, у Білорусі ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну партизани порушували роботу Білоруської залізниці, перешкоджаючи перекиданню військ Кремля для навчань. Після вторгнення такі випадки почастішали. Такі дії відомі під назвою "рейкова війна". Для боротьби з нею у Білорусі запровадили кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, кіберпартизани 27 лютого атакували сайт оператора білоруської мережі залізниць. щоб перешкодити пересуванню військ та зброї.

З середини осені випадки рейкової війни почали з'являтися до РФ. Останній із таких стався у Курській області. Було підірвано рейки поруч із кордоном з Україною.