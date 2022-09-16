ВС РФ сосредоточили вокруг Украины почти 800 единиц авиации, – Командование ВВС Украины

Враг патрулирует воздушное пространство над Беларусью, своей территорией и над оккупированным Крымом. За сутки их авиация совершает около 200 вылетов.

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Спикер Командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что российские войска сосредоточили вокруг Украины около 800 летательных аппаратов на 40 аэродромах. Об этом он сообщил на брифинге.

Армия России сосредоточила на аэродромах на своей территории, в Беларуси и на временно оккупированном Крыму около 800 летательных аппаратов. Ориентировочно сосредоточено 430 самолетов и 340 вертолетов. Количество авиации постоянно колеблется.

При этом российские оккупанты постоянно патрулируют в воздушном пространстве Беларуси, РФ и Крыму, а также в акватории Черного моря.

"Противник также использует самолеты дальной и стратегической авиации, из которых непосредственно наносятся удары различными крылатыми ракетами. Также враг использует самолеты дальней радиолокационной разведки А-50 и самолеты-ретрансляторы Ил-22", — рассказал Игнат.

При этом ВКС РФ совершают около 200 вылетов за сутки тогда как ВВС Украины делают их примерно в 6 раз меньше из-за меньшего авипарка. Враг за все время вторжения совершил 38 000 вылетов.

Напомним, ВСУ нашли часть комплекса РЭБ с Су-30СМ — "Регата", которая создает помехи для радаров. Также в районе Балаклеи были обнаружены остатки самолета-бомбардировщика Су-34 из Воронежского авиаполка.