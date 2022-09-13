В районе Балаклеи обнаружили остатки российского самолета Су-34 из Воронежа (фото)

Самолет-бомбардировщик, предположительно, был сбит в апреле. Он принадлежал 47-му бомбардировочного авиаполку.

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На освобожденных территориях Харьковской области продолжают находить остатки сбитых российских самолетов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В районе Балаклеи были обнаружены остатки истребителя Су-34 с бортовым номером RF-95808/24 RED. Этот бортовой номер относится к 47-му бомбардировочного авиационному полку, который базируется в Воронеже.

Сообщения о сбитии истребителя Су-34 были в апреле. Самолет был сбит над Балаклеей, а летчикам удалось катапультироваться. В "Милитарном" не исключают, что сбит были именно найденный сейчас борт.

[ + – ] Остатки Су-34 в Балаклеи

Су-34 — это российский самолет-бомардировщик, который разрабатывался еще в 1980-х годах. Он предназначен для нанесения ударов авиационными средствами поражения по наземным целям в тактической и оперативной глубине. В РФ называют Су-34 к поколению самолетов 4++. Воздушное судно не требует сопровождения истребителями.

Напомним, 13 сентября украинские военные сбили два российских бомбардировщика Су-24 и Су-25, а также беспилотник.

8 сентября ВСУ уничтожили два Су-25, вертолет Ка-52 и Ми-24.