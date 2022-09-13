ВСУ за два часа "приземлили" два российских бомбардировщика Су-24 и беспилотник

Как сообщает командование Воздушных сил Украины, самолеты противника были сбиты в Донецкой и Херсонской областях.

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Воздушные силы Украины сегодня, 13 сентября, в течение двух часов сбили два российских бомбардировщика Су-24. Об этом сообщает пресс-служба командования в Facebook.

Помимо этого, военные уничтожили вражеский беспилотник оперативно-тактического уровня.

Как уточняется, один из самолетов оккупантов ВСУ "приземлили" в Донецкой области. Его сбили зенитчики Шепетовского 11-го зенитного ракетного полка.

Второй самолет был ликвидирован в Херсонской области бойцами 160-й зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг".

Напомним, украинским военным удалось освободить от российских оккупантов три населенных пункта в Харьковской области — Липцы, Глубокое и Стрелечья. Всего ВСУ выбили россиян из более 300 населенных пунктов региона.

Ранее мы писали о том, что в освобожденном селе Богородичное Донецкой области остались только два жителя. В населенном пункте украинских защитников встретили 93-летняя Нина Ильинична и ее 60-летний сын Николай. Их дом на 8 квадратных метров – практически единственное не разрушенное здание в селе.