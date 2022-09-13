В освобожденном селе Богородичное Донецкой области остались только два жителя (видео)
В населенном пункте украинских защитников встретили 93-летняя Нина Ильинична и ее 60-летний сын Николай. Их дом на 8 квадратных метров – практически единственное не разрушенное здание в селе.
11 сентября Вооруженные силы Украины освободили село Богородичное в Донецкой области. За время оккупации в населенном пункте осталось лишь двое местных жителей. Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
О деоккупации села у себя в соцсетях также сообщил военный корреспондент Алексей Кашпоровский. По его словам, украинский флаг над Богородичным подняли десантники 81 отдельной аэромобильной бригады.
Он подтвердил, что украинских защитников в освобожденном населенном пункте встретили 93-летняя Нина Ильинична и ее 60-летний сын Николай.
"Только они вдвоем пережили оккупацию. Живут в крошечном домике, квадратов, пожалуй, на 8 максимум", – рассказал Кашпоровский.
Раньше дом использовался как кладовая, но в настоящее время это практически единственное уцелевшее здание в Богородичном.
После того как россияне летом вошли в село, они застрелили старшего сына Нины Ильиничны Василия и его жену. Николай закопал их тела на горе за домом.
В самом селе бойцы также нашли тела около пяти мирных местных жителей и останки украинских военных. Как уточняет Кашпоровский, они были обезглавленными и без обуви.
В населенном пункте оккупанты жили на территории полуразрушенного после обстрелов Богородичного скита Святогорской лавры. Убегая, оккупанты украли с собой иконы и пытались поджечь свой склад с боеприпасами, но у них не получилось.
Напомним, сегодня стало известно, что ВСУ освободили приграничный Волчанск Харьковской области. Город находится в 3 километрах от российской границы и был оккупирован армией РФ с первого дня полномасштабного вторжения — 24 февраля.
О том, что украинская армия освободила Святогорск в Донецкой области в пабликах начали писать еще вчера, но официального подтверждения этой информации от Генштаба до сих пор нет.