В освобожденном селе Богородичное Донецкой области остались только два жителя (видео)

В населенном пункте украинских защитников встретили 93-летняя Нина Ильинична и ее 60-летний сын Николай. Их дом на 8 квадратных метров – практически единственное не разрушенное здание в селе.

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11 сентября Вооруженные силы Украины освободили село Богородичное в Донецкой области. За время оккупации в населенном пункте осталось лишь двое местных жителей. Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

О деоккупации села у себя в соцсетях также сообщил военный корреспондент Алексей Кашпоровский. По его словам, украинский флаг над Богородичным подняли десантники 81 отдельной аэромобильной бригады.

[ + – ] Оккупанты захватили Богородичное летом.

Он подтвердил, что украинских защитников в освобожденном населенном пункте встретили 93-летняя Нина Ильинична и ее 60-летний сын Николай.

"Только они вдвоем пережили оккупацию. Живут в крошечном домике, квадратов, пожалуй, на 8 максимум", – рассказал Кашпоровский.

[ + – ] Нина Ильинична и ее сын Николай остались вдвоем в оккупированном селе.

Раньше дом использовался как кладовая, но в настоящее время это практически единственное уцелевшее здание в Богородичном.

После того как россияне летом вошли в село, они застрелили старшего сына Нины Ильиничны Василия и его жену. Николай закопал их тела на горе за домом.

В самом селе бойцы также нашли тела около пяти мирных местных жителей и останки украинских военных. Как уточняет Кашпоровский, они были обезглавленными и без обуви.

[ + – ] Село Богородичное Донецкой области после освобождения.

В населенном пункте оккупанты жили на территории полуразрушенного после обстрелов Богородичного скита Святогорской лавры. Убегая, оккупанты украли с собой иконы и пытались поджечь свой склад с боеприпасами, но у них не получилось.

Напомним, сегодня стало известно, что ВСУ освободили приграничный Волчанск Харьковской области. Город находится в 3 километрах от российской границы и был оккупирован армией РФ с первого дня полномасштабного вторжения — 24 февраля.

О том, что украинская армия освободила Святогорск в Донецкой области в пабликах начали писать еще вчера, но официального подтверждения этой информации от Генштаба до сих пор нет.