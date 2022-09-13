ВСУ освободили приграничный Волчанск Харьковской области (видео)

Город находится в 3 километрах от российской границы и был оккупирован армией РФ с первого дня полномасштабного вторжения — 24 февраля.

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Украинские военные освободили город Волчанск Харьковской области. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) в Facebook.

"Волчанск дома. Пограничники убрали остатки хлама. Слава Украине!", — написали в ведомстве.

Деоккупированный населенный пункт находится в трех километрах от российской границы. Он был захвачен российскими войсками в первый день полномасштабного вторжения России — 24 февраля.

В ГПСУ опубликовали видео, на котором показали, как по дороге в освобожденный город стоит покинутая российская техника. В Волчанске украинские военные подожгли российский триколор и сняли плакат с надписью "Мы с Россией один народ".

Освобождение Харьковской области от ВС РФ

12 сентября Фокус разбирался, что украинским воинам удалось освободить за выходные в Харьковской области. Российские военные убежали из Изюма, Купянска, которые являются главными городами региона. Кроме того, украинские военные вышли на границу с Россией на севере области.

11 сентября Минобороны России опубликовало новую карту боевых действий в Украине и подтвердило почти полный отход армии РФ из Харьковской области. На карте видно, что ВС РФ разместились вдоль реки Оскол.

Министр обороны Украины отмечает, что российские военные могут пойти в аналогичное наступление под Харьковом. Поэтому он предупредил, что Украине придется защищать уже освобожденные территории от возможной атаки оккупантов.

Тем временем в деоккупированном Изюме проходит зачистка. В город местные жители смогут вернуться через десять дней. Мэр Валерий Марченко рассказал, что в Изюме ищут российских военных, которые попрятались по частным домам.