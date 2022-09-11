В Минобороны России показали новую карту боевых действий в Украине и большие потери территорий

Российские войска почти покинули территорию Харьковской области.

Во время очередного отчета о проведении так называемой "специальной военной операции" спикер Минобороны РФ Игорь Конашенков показал новую карту боевых действий на территории Украины. Судя по этой карте, российские войска потеряли контроль над большой территорией, которую они оккупировали в Харьковской области.

Во время отчета, который был размещен в официальном Telegram-канале Минобороны РФ, Конашенков заявил, что по состоянию на 11 сентября 2022 года российские войска продолжают наносить "ракетные и артиллерийские удары" по позициям нашей армии в Харьковской области. В сообщении упоминается о якобы поражении "живой силы и техники" ВСУ в районах Чугуева, Купянска и Новой Водолаги.

То, что в Минобороны показали новую карту, на которой показана обновленная линия фронта говорит о том, что де-факто в России признали потерю огромных ранее оккупированных территорий Украины в Харьковской области, хотя, конечно, об этом в очередной сводке не говорится ни слова.

Стоит заметить, что глава Офиса президента Украины уже намекнул в своем Twitter на освобождение Волчанска в Харьковской области.

Фокус уже писал о том, что нашим войскам удалось освободить от российской оккупации еще 2 населенных пункта на Харьковщине.

Также Фокус писал о том, что Рамзан Кадыров не считает отступление армии РФ из Харьковской области поражением и видит в этом свои плюсы. С другой стороны, он намерен обратится в Минобороны РФ, чтобы там изменили стратегию ведения войны против Украины.

Как уже писал Фокус, потеря Изюма – это самое тяжелое поражение России в войне с Украиной с момента мартовского отступления армии РФ из Киевской области.

По словам Конашенкова, армия РФ наносила удары только по военным объектам Украины. Но, как уже писал Фокус, в результате ночных обстрелов в Днепропетровской области ранено 4 человека, а в Донецкой области погибли 6 человек. При этом разрушено много жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры.