Отступление российских войск в Харьковской области: Кадыров назвал эту ситуацию "офигенной"

Глава Чечни Рамзан Кадыров, что в отступлении российской армии есть положительные моменты, только нужно изменить стратегию войны.

Рамзан Кадыров в своем аудиобращении к подписчикам в Tеlegram-канале сообщил, что отступление российской армии из Изюма, Купянска и Балаклеи Харьковской области было необходимым и в этом есть положительные моменты.

Кадыров заявил, что в отступлении и сдаче этих городов была необходимость, чтобы сохранить личный состав ВС РФ. Но все эти города, по словам Кадырова, Россия намерена отвоевать обратно. По словам Кадырова, в этих городах оставлен спецназ, а в ближайшем будущем к наступлению готовится 10 тысяч солдат и наступление РФ будет продолжаться. Глава Чечни считает, что скоро войска РФ дойдут до Одессы.

Кадыров назвал ситуацию с отступлением оккупантов из Харьковской области "интересной и даже офигенной", в этом даже есть положительные моменты. Тем не менее у Кадырова есть претензии к Минобороны РФ.

"Были допущены ошибки, но я думая в Минобороны сделают необходимые выводы. Но если не будет изменена стратегия проведения "специальной военной операции", то я буду обращаться к руководству не только Министерства обороны, но и к руководству России. Я смогу объяснить им реальную ситуацию на фронте, так как я и мои представители общаются с военными на передовой", — сказал Кадыров.

Несмотря на отступление российских войск из Харьковской области, Кадыров называет ситуацию на фронте хорошей. Он заявил, что наступление оккупантов продолжается, и винить в сдаче нескольких городов Украины он никого не может, так как не знает истинную стратегию войны Минобороны РФ.

По словам Кадырова, "Россия победит, а натовские шайтаны проиграют".

Также Кадыров в другом своем посте сообщил о том, что сообщения об отступлении россиян на Соледарском направлении – это "полная чушь". Здесь, по его словам, оккупанты уже несколько дней ведут наступление.

Как уже писал Фокус, контрнаступление украинской армии в Харьковской области продолжается. По словам журналиста Юрия Бутусова, российские десантники попали в окружение в Изюме и ВСУ их активно уничтожают.

Также Фокус писал о том, что бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин на фоне отступления российских войск из Харьковской области предложил России отдать несколько районов своей Белгородской области.

Как уже писал Фокус, согласно заявлению Генштаба ВСУ, наша армия продолжает успешное контрнаступление в Харьковской области и на юге.