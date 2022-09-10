Украинские военные продолжают освобождение Харьковщины и юга, – сводка Генштаба

Россия пытается усилить свою группировку в Херсоне, туда вводятся подразделения, которые плохо ориентируются в областном центре.

Силы обороны Украины продолжают контрнаступление на Харьковском и Южнобугском направлениях. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба.

Бойцы ВСУ продолжают операции по освобождению населенных пунктов, которые были захвачены российскими оккупантами в Харьковской области и Южнобугском направлениях. В Генштабе обещают позднее назвать освобожденные населенные пункты для безопасности украинских защитников.

Также отмечается, что в ВС РФ пытаются восстановить мост через Каховскую ГЭС, который находится под огневым контролем ВСУ. В Новой Каховке и Энергодаре оккупанты усиливают фильтрационные мероприятия при помощи сотрудников ФСБ. Они ищут людей, которые могут быть связаны с украинской армии.

Россия перебрасывает в оккупированный Херсон резервы. В городе фиксируются новые подразделения врага, которые плохо ориентируются в областном центре. Среди личного состава российских войск, которые прибывают в Украину, увеличивается количество бойцов, которые калечат сами себя. В РФ продолжается вербовка в армию, обещая высокие зарплаты и социальный пакет. Вербовка проходит в соцсетях "добровольцев" из отставных военных в Киргизии.

ВС РФ несут потери на Южнорусском направлении. В частности подразделения 106-й воздушно-десантной дивизии ВС РФ за минувшие сутки потеряли 58 человек убитыми. Командование оккупационных войск проводят мероприятия восстановления боеспособности подразделения 1-го армейского корпуса за счет сведения уцелевших подразделений.

Напомним, глава Луганской ОВА заявил, что ВСУ уже на подступах к Лисичанску — этот город в оккупации с начала июля.

В Минобороны РФ заявили, что они не уходят из Изюма, а "перегруппировывают войска".