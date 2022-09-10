Українські військові продовжують звільнення Харківщини та півдня, — зведення Генштабу

Росія намагається посилити своє угруповання в Херсоні, туди вводять підрозділи, які погано орієнтуються в обласному центрі.

Сили оборони України продовжують контрнаступ на Харківському та Південнобузькому напрямках. Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу.

Бійці ЗСУ продовжують операції зі звільнення населених пунктів, захоплених російськими окупантами в Харківській області та Південнобузькому напрямках. У Генштабі обіцяють пізніше назвати звільнені населені пункти задля безпеки українських захисників.

Також наголошується, що в ЗС РФ намагаються відновити міст через Каховську ГЕС, що перебуває під вогневим контролем ЗСУ. У Новій Каховці й Енергодарі окупанти посилюють фільтраційні заходи за допомогою співробітників ФСБ. Вони шукають людей, які можуть бути пов'язані з українською армією.

Росія перекидає в окупований Херсон резерви. У місті фіксуються нові підрозділи ворога, які погано орієнтуються у обласному центрі. Серед особового складу російських військ, які прибувають в Україну, збільшується кількість бійців, які калічать самі себе. У РФ триває вербування в армію, обіцяють високі зарплати й соціальний пакет. Вербування проходить у соцмережах "добровольців" із відставних військових у Киргизії.

ЗС РФ зазнають втрат на Південноросійському напрямку. Зокрема, підрозділи 106-ї повітряно-десантної дивізії ЗС РФ за минулу добу втратили 58 осіб убитими. Командування окупаційних військ проводять заходи для відновлення боєздатності підрозділу 1-го армійського корпусу за рахунок зведення уцілілих підрозділів.

Нагадаємо, голова Луганської ОВА заявив, що ЗСУ вже на підступах до Лисичанська — це місто в окупації з початку липня.

У Міноборони РФ заявили, що вони не йдуть з Ізюма, а "перегруповують війська ".