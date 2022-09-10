Контрнаступ ЗСУ: українські військові вже на околицях Лисичанська

За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, армія вже веде бої біля Лисичанська, який був захоплений російськими військами на початку липня.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай написав у своїх соціальних мережах публікацію, яка натякає на початок боїв за Лисичанськ. Про це він написав у телеграмі.

"Лисичанськ. … прекрасне українське місто)) Ох і роботи буде з відновлення…." — написав Гайдай.

Контрнаступ ЗСУ — що відомо про бої за Лисичанськ

Суспільному Гайдай також повідомив про українських військових на околицях Лисичанська. Однак жодних подробиць повідомляти він не став.

Нардеп від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко написав, що українські сили вже на околицях Лисичанська.

[ + – ] Гончаренко про бої за Лисичанськ

Лисичанськ був окупований 3 липня, ЗСУ вивели бійців, щоб вирівняти лінію фронту. На початку вересня Сергій Гайдай заявив, що звільнення Луганської області розпочнеться з Ізюмського спрямування. Деокупація лівого берега Сіверського Дінця — це перші ластівки для деокупації Луганщини.

Нагадаємо, 10 вересня в мережі з'явилася інформація, що ЗСУ звільнили селище Ямпіль на Донбасі. Про це повідомили екснардепи.

Також повідомлялося, що українські військові повідомили про втечу ЗС РФ із Ізюма. ЗСУ звільняють населений пункт на околиці Харківської області.